Paris Saint-Germain e Lens se enfrentam neste domingo (14), às 12h15 (de Brasília). O duelo acontecerá no Parc des Princes, na casa do PSG, e o confronto será válido pela 4ª rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV (YouTube).

O PSG lidera o Campeonato Francês com 9 pontos em três jogos, mantendo 100% de aproveitamento. A equipe comandada por Luís Enrique busca mais uma vitória para ampliar a vantagem na liderança. Porém, o treinador não poderá contar com alguns nomes importantes, como Dembélé, Fabián Ruiz, Senny Mayulu e Désiré Doué, que estão no departamento médico. Gonçalo Ramos e Kvaratskhelia seguem como principais referências ofensivas.

Ficha Técnica PSG LEN 4ª rodada Ligue 1 Data e Hora domingo, 14 de setembro, às 12h15 (de Brasília) Local Parc des Princes, em Paris (FRA) Árbitro Willy Delajod (FRA) Assistentes Erwan Finjean (FRA) e Laurent Coniglio (FRA) Var Jérémie Pignard (FRA) Onde assistir CazéTV (Youtube)

O Lens, por sua vez, aparece na quinta posição com seis pontos, conquistados após duas vitórias e uma derrota. O técnico Pierre Sage também enfrenta desfalques importantes — Chávez e Edouard estão fora —, mas confia no trio ofensivo Said, Thauvin e Fofana para surpreender fora de casa.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG (Técnico: Luís Enrique)

Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery e João Neves; Barcola, Gonçalo Ramos e Kvaratskhelia.

Lens (Técnico: Pierre Sage)

Risser; Gradit, Sarr e Udol; Aguilar, Thomasson, Sangaré e Machado; Said e Thauvin; Fofana.

PSG x Lens pelo Campeonato Francês (Arte: Lance!)

