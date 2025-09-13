PSG x Lens: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Ligue 1
Equipes se enfrentam pela 4ª rodada
Paris Saint-Germain e Lens se enfrentam neste domingo (14), às 12h15 (de Brasília). O duelo acontecerá no Parc des Princes, na casa do PSG, e o confronto será válido pela 4ª rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV (YouTube).
O PSG lidera o Campeonato Francês com 9 pontos em três jogos, mantendo 100% de aproveitamento. A equipe comandada por Luís Enrique busca mais uma vitória para ampliar a vantagem na liderança. Porém, o treinador não poderá contar com alguns nomes importantes, como Dembélé, Fabián Ruiz, Senny Mayulu e Désiré Doué, que estão no departamento médico. Gonçalo Ramos e Kvaratskhelia seguem como principais referências ofensivas.
Ficha Técnica
O Lens, por sua vez, aparece na quinta posição com seis pontos, conquistados após duas vitórias e uma derrota. O técnico Pierre Sage também enfrenta desfalques importantes — Chávez e Edouard estão fora —, mas confia no trio ofensivo Said, Thauvin e Fofana para surpreender fora de casa.
Tudo sobre o jogo entre PSG e Lens pela Ligue 1 (onde assistir, horário, escalações e local):
PSG x Lens
Ligue 1 – 4ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 14 de setembro, às 12h15 (de Brasília)
📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)
👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube)
🟨 Árbitro: Willy Delajod (FRA)
📺 VAR: Jérémie Pignard (FRA)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PSG (Técnico: Luís Enrique)
Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery e João Neves; Barcola, Gonçalo Ramos e Kvaratskhelia.
Lens (Técnico: Pierre Sage)
Risser; Gradit, Sarr e Udol; Aguilar, Thomasson, Sangaré e Machado; Said e Thauvin; Fofana.
