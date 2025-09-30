Barcelona x PSG: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
Barcelona e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (1), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estadi Olímpic Lluís Companys, em Barcelona (ESP), e terá transmissão ao vivo da TNT e da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
O Barcelona, treinado por Hansi Flick, chega para o confronto em um momento espetacular, com cinco vitórias consecutivas em todas as competições e na liderança de La Liga. A equipe iniciou sua campanha na Champions League com uma vitória fora de casa sobre o Newcastle e se destaca por seu ataque avassalador, que tem uma média de três gols por jogo no campeonato espanhol.
O PSG, atual campeão da Champions League, chega para o clássico europeu após iniciar a defesa do título com uma goleada de 4 a 0 sobre a Atalanta. Comandado por Luis Enrique, que reencontra seu ex-clube, o time francês teve uma leve inconstância no campeonato nacional, mas se recuperou com uma vitória no último fim de semana.
Tudo sobre o jogo entre Barcelona e PSG pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona x PSG
Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 1 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estadi Olímpic Lluís Companys, em Barcelona (ESP)
👁️ Onde assistir: TNT e HBO Max
🟨 Arbitragem: Michael Oliver (árbitro); Stuart Burt e James Mainwaring (assistentes); Andrew Madley (quarto árbitro)
📺 VAR: Jarred Gillett
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Barcelona (Técnico: Hansi Flick):
Szczesny; Kounde, Cubarsi, Araujo, Martin; Pedri, De Jong; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski
PSG (Técnico: Luis Enrique):
Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Lee, Vitinha, Zaire-Emery; Mbaye, Ramos, Barcola
