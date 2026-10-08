Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (08/10/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quinta-feira (8) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pelo Brasileirão Série A e Série B do Brasileirão. Os destaques ficam para Santos x Flamengo, Ceará x Criciúma, Náutico x Novorizontino e Athletico PR x Atlético Mineiro.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 8 de outubro de 2026):
Brasileirão Série A
19h30 – Santos x Flamengo – Premiere
20h – Athletico-PR x Atlético-MG
21h30 – Fluminense x Coritiba – Globo e Premiere
21h30 – Palmeiras x Bahia – Globo, ge tv e Premiere
Série B do Brasileirão
19h30 – Ceará x Criciúma – X Sports, ESPN e Disney+ e SportyNet (TV e YouTube)
19h30 – Náutico x Novorizontino – Premiere
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