A quinta-feira (8) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pelo Brasileirão Série A e Série B do Brasileirão. Os destaques ficam para Santos x Flamengo, Ceará x Criciúma, Náutico x Novorizontino e Athletico PR x Atlético Mineiro.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 8 de outubro de 2026):

Brasileirão Série A

19h30 – Santos x Flamengo – Premiere

20h – Athletico-PR x Atlético-MG

21h30 – Fluminense x Coritiba – Globo e Premiere

21h30 – Palmeiras x Bahia – Globo, ge tv e Premiere

Pulgar e Neymar em partida entre Flamengo e Santos em 2025 (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Série B do Brasileirão

19h30 – Ceará x Criciúma – X Sports, ESPN e Disney+ e SportyNet (TV e YouTube)

19h30 – Náutico x Novorizontino – Premiere

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