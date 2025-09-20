menu hamburguer
Barcelona x Getafe: onde assistir e prováveis escalações do jogo de La Liga

Confira todas as informações do duelo válido por La Liga

Lance!
Barcelona e Getafe se enfrentam neste domingo (21), em jogo válido pelo Campeonato Espanhol. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estadi Johan Cruyff, em Barcelona (ESP), em Barcelona (ESP), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Barcelona, comandado por Hansi Flick, chega para a partida em excelente forma e com a confiança em alta. A equipe vem de uma vitória importante na Champions League contra o Newcastle e está invicta em La Liga, com 10 pontos em quatro jogos, incluindo uma goleada recente de 6 a 0 sobre o Valencia.

Enquanto o Getafe, de José Bordalás, também teve um início de temporada excelente, com três vitórias em quatro jogos, o que o coloca na parte de cima da tabela. A principal vantagem da equipe para este confronto é o fator físico, já que chega muito mais descansada por não ter jogado no meio de semana.

Tudo sobre o jogo entre Barcelona x Getafe por La Liga (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona x Getafe
La Liga
📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Estadi Johan Cruyff, em Barcelona (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+
🟨 Arbitragem: 
📺 VAR:

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Barcelona (Técnico: Hansi Flick):
J Garcia; Kounde, E Garcia, Araujo, Martin; De Jong, Pedri; Raphinha, Olmo, Rashford; Torres

Getafe (Técnico: José Bordalas):
Soria; Dakonam, Abqar, Duarte; Femenia, Martin, Milla, Arambarri, Rico; Mayoral, Liso

