O Manchester City venceu o Sunderland por 3 a 0 no sábado (6), alcançou sua terceira vitória consecutiva na Premier League e assumiu a vice-liderança da competição; porém, nem tudo são rosas para a equipe liderada por Pep Guardiola, que perdeu um de seus pilares defensivos — seja como zagueiro ou volante —, John Stones, atleta marcado por recorrentes problemas físicos ao longo da carreira.

Ainda assim, o que mais chamou atenção nas redes sociais foi o pedido de parte da torcida pela volta de um nome conhecido do futebol brasileiro. Trata-se de Vitor Reis, mais uma joia revelada pelo Palmeiras nos últimos anos que já conquistou o coração dos torcedores ingleses.

Com a lesão confirmada de Stones, torcedores do City apontam Vitor como uma opção viável para reforçar o elenco ainda nesta temporada. Contratado como promessa de grande potencial, o brasileiro disputou apenas quatro partidas pelo clube antes de ser emprestado em sua primeira temporada ao Girona, da Espanha, onde se firmou como titular na zaga. Até aqui, são já 16 jogos na temporada 2025/26 pela equipe.

Mesmo com a participação limitada no futebol inglês, o nome de Reis ganhou destaque nas redes sociais como possível reforço, ainda que parte da torcida considere também os recursos financeiros que o clube poderia investir na janela de transferências de janeiro em outro defensor. A seguir, confira algumas reações:

Tradução: Ligue de volta para Vitor Reis em janeiro ou compre outro zagueiro experiente.

Tradução: Tragam de volta o nosso garoto Vitor Reis.

Tradução: Vitor Reis, está na hora de voltar, irmão. General Stones, obrigado por tudo.

Tradução: Por que não podemos simplesmente ligar para Vitor Reis de novo?

Passagem de bastão 🔵

Desde 2016 no clube, Stones se consolidou como um dos ídolos recentes da história do City, com participação de seus anos mais vitoriosos, inicialmente como reserva e, com o tempo, tornando-se um dos pilares da equipe comandada por Guardiola. Multicampeão, ele soma 290 partidas, 19 gols e nove assistências.

Sua última partida ocorreu contra o Fulham, no dia 2 de dezembro, em jogo que terminou com vitória por 5 a 4 para o City, quando entrou do banco de reservas e atuou por 26 minutos. A lesão foi confirmada pelo próprio técnico espanhol em entrevista coletiva após a vitória sobre o Sunderland.

