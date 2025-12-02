Barcelona x Atlético de Madrid: onde assistir e prováveis escalações do jogo da La Liga
Confira todas as informações do duelo válido pela 19ª rodada
Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (2), às 17h (de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, em partida adiantada da 19ª rodada de La Liga 2025/26. O duelo terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+
Ficha do jogo
Após ver o rival Real Madrid liderar a tabela por algumas rodadas, o Barcelona assumiu a ponta da La Liga ao alcançar 34 pontos em 14 partidas, resultado de 11 vitórias, um empate e duas derrotas, com 39 gols marcados — melhor ataque do campeonato — e 16 sofridos. O Atlético de Madrid, por sua vez, mantém a perseguição ao líder na quarta posição, somando 31 pontos obtidos em nove vitórias, quatro empates e uma derrota, com 27 gols anotados e apenas 11 sofridos, desempenho que lhe garante a defesa mais eficiente da competição.
Na últimapartida, ambas as equipes venceram na liga: a equipe liderada por Hansi Flick superou o Alavés por 3 a 1 no sábado (29), enquanto os comandados de Diego Simeone derrotaram o Real Oviedo por 2 a 0 na mesma data, com ambos os confrontos disputados em seus domínios. O confronto desta terça foi antecipado da 19ª rodada em razão de questões logísticas decorrentes do calendário intenso do futebol europeu; situação semelhante ocorrerá com Athletic Bilbao e Real Madrid, que se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 15h (de Brasília), no San Mamés.
Tudo sobre Barcelona x Atlético de Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona 🆚 Atlético de Madrid
19ª rodada – La Liga
📆 Data e horário: terça-feira, 2 de dezembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Camp Nou, em Barcelona (Espanha)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Ricardo de Burgos Bengoetxea
🚩 Assistentes: Iker De Francisco, Asier Pérez De Mendiola; Antonio Sánchez (quarto árbitro)
📺 VAR: Pablo González; Javier Iglesias (AVAR)
