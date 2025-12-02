menu hamburguer
Onde Assistir

Barcelona x Atlético de Madrid: onde assistir e prováveis escalações do jogo da La Liga

Confira todas as informações do duelo válido pela 19ª rodada

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/12/2025
07:28
Atualizado há 38 minutos
barcelona vs atletico de madrid la liga
imagem cameraBarcelona x Atlético de Madrid: 19ª rodada da La Liga 2025/26 (Foto: Arte/Lance!)
Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (2), às 17h (de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, em partida adiantada da 19ª rodada de La Liga 2025/26. O duelo terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Barcelona-escudo-onde-assistir
BAR
Escudo Atlético de Madrid - Onde assistir
ATL
19ª rodada
La Liga
Data e Hora
Terça-feira (2), às 17h (de Brasília)
Local
Camp Nou, em Barcelona
Árbitro
Ricardo de Burgos Bengoetxea
Assistentes
Iker De Francisco, Asier Pérez De Mendiola; Antonio Sánchez (quarto árbitro)
Var
Pablo González; Javier Iglesias (AVAR)
Onde assistir

Após ver o rival Real Madrid liderar a tabela por algumas rodadas, o Barcelona assumiu a ponta da La Liga ao alcançar 34 pontos em 14 partidas, resultado de 11 vitórias, um empate e duas derrotas, com 39 gols marcados — melhor ataque do campeonato — e 16 sofridos. O Atlético de Madrid, por sua vez, mantém a perseguição ao líder na quarta posição, somando 31 pontos obtidos em nove vitórias, quatro empates e uma derrota, com 27 gols anotados e apenas 11 sofridos, desempenho que lhe garante a defesa mais eficiente da competição.

Na últimapartida, ambas as equipes venceram na liga: a equipe liderada por Hansi Flick superou o Alavés por 3 a 1 no sábado (29), enquanto os comandados de Diego Simeone derrotaram o Real Oviedo por 2 a 0 na mesma data, com ambos os confrontos disputados em seus domínios. O confronto desta terça foi antecipado da 19ª rodada em razão de questões logísticas decorrentes do calendário intenso do futebol europeu; situação semelhante ocorrerá com Athletic Bilbao e Real Madrid, que se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 15h (de Brasília), no San Mamés.

➡️ PSG perde, Foden talismã e novo líder na Itália: veja como foi a rodada do futebol europeu

Tudo sobre Barcelona x Atlético de Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona 🆚 Atlético de Madrid
19ª rodada – La Liga
📆 Data e horário: terça-feira, 2 de dezembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Camp Nou, em Barcelona (Espanha)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Ricardo de Burgos Bengoetxea
🚩 Assistentes: Iker De Francisco, Asier Pérez De Mendiola; Antonio Sánchez (quarto árbitro)
📺 VAR: Pablo González; Javier Iglesias (AVAR)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Atlético de Madrid x Barcelona: Lamine Yamal (à direita) conduz a bola marcado por Antoine Griezmann (à esquerda) (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)
Atlético de Madrid x Barcelona: Lamine Yamal (à direita) conduz a bola marcado por Antoine Griezmann (à esquerda) (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

