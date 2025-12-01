menu hamburguer
Onde Assistir

Newcastle x Tottenham: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 14ª rodada

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/12/2025
17:13
Newcastle x Tottenham pela 14ª rodada da Premier League (Arte: Lance!)
Newcastle x Tottenham pela 14ª rodada da Premier League (Arte: Lance!)
Newcastle e Tottenham se enfrentam nesta terça-feira (2), às 17h15 (de Brasília), no St. James' Park, em Newcastle, pela 14ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Newcastle tenta embalar após duas vitórias que trouxeram fôlego ao time de Eddie Howe. Com 18 pontos e ocupando a 13ª posição, os Magpies chegam motivados após superar Manchester City (2 a 1) e Everton (4 a 1). A equipe aposta na boa fase de Nick Woltemade e na consistência recente em casa para tentar subir na tabela.

Ficha do jogo

NEW
TOT
14ª rodada
Premier League
Data e Hora
sábado, 22 de novembro, às 14h30 (de Brasília)
Local
St. James’ Park, em Newcastle upon Tyne (ING)
Árbitro
Samuel Barrott (ING)
Assistentes
Timothy Wood (ING) e Nick Greenhalgh (ING)
Var
Craig Pawson (ING)
Onde assistir

O Tottenham vive momento mais conturbado: são quatro jogos sem vencer, queda do 3º para o 12º lugar e pressão crescente sobre o elenco de Thomas Frank. A derrota para o Fulham por 2 a 1, em Londres, aumentou o clima de cobrança. Mesmo assim, nomes como Richarlison, Kudus e Kolo Muani seguem como esperança ofensiva dos Spurs.

Tudo sobre Newcastle x Tottenham (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Newcastle 🆚 Tottenham
14ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: terça-feira, 2 de dezembro, às 17h15 (de Brasília)
📍 Local: St. James' Park, em Newcastle
👁️ Onde assistir: ESPN 4 (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Tom Bramall (ING)
🚩 Assistentes: Simon Bennett (ING) e Nick Greenhalgh (ING)
📺 VAR: Paul Tierney (ING)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫⚪ Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Ramsdale; Livramento, Thiaw, Burn e Hall; Miley, Bruno Guimarães e Joelinton; Elanga, Woltemade e Barnes.

⚪⚪ Tottenham (Técnico: Thomas Frank)
Vicario; Pedro Porro, Van de Ven, Romero e Spence; João Palhinha e Bergvall; Kudus, Gray e Richarlison; Kolo Muani.

