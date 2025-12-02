menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Grêmio x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (2), às 21h30

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/12/2025
08:17
Grêmio x Fluminense - Onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)
imagem cameraGrêmio x Fluminense - Onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Grêmio recebe o Fluminense nesta terça-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no Premiere, no pay-per-view.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Veja mais notícias do futebol brasileiro

Ficha do jogo

Gremio-escudo-onde-assistir
GRE
Fluminense-escudo-onde-assistir
FLU
Brasileirão
37ª Rodada
Data e Hora
Terça-feira (2), às 21h30 (de Brasília)
Local
Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Árbitro
Raphael Claus (SP)
Assistentes
Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
Var
Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Onde assistir

Grêmio x Fluminense: como chegam as equipes?

O Grêmio, sob comando de Mano Menezes, vive boa fase na reta final: perdeu apenas uma vez nas últimas quatro partidas e ainda briga para entrar na zona de classificação à Libertadores, seja via G-8 ou pela distribuição das vagas após a final da Copa do Brasil. O técnico não poderá contar com Amuzu e Carlos Vinícius, suspensos, mas ganhou os retornos de Kannemann e Marlon, liberados por efeito suspensivo.

O Fluminense, por sua vez, chega embalado por uma goleada histórica: 6 a 0 sobre o São Paulo, que garantiu a equipe na Libertadores de 2026. O time de Luis Zubeldía busca agora um lugar direto na fase de grupos. Para a partida, o treinador terá o desfalque do atacante Canobbio, suspenso, e Thiago Silva, que ficou no Rio de Janeiro, por controle de carga.

continua após a publicidade

Prováveis escalações

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)
Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Arthur, Dodi e Edenílson; Pavón, Willian e André Henrique.

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Soteldo (Lima), Serna e Everaldo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X FLUMINENSE
37ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: terça-feira, 2 de dezembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias