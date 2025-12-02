Grêmio x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta terça-feira (2), às 21h30
O Grêmio recebe o Fluminense nesta terça-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no Premiere, no pay-per-view.
Ficha do jogo
Grêmio x Fluminense: como chegam as equipes?
O Grêmio, sob comando de Mano Menezes, vive boa fase na reta final: perdeu apenas uma vez nas últimas quatro partidas e ainda briga para entrar na zona de classificação à Libertadores, seja via G-8 ou pela distribuição das vagas após a final da Copa do Brasil. O técnico não poderá contar com Amuzu e Carlos Vinícius, suspensos, mas ganhou os retornos de Kannemann e Marlon, liberados por efeito suspensivo.
O Fluminense, por sua vez, chega embalado por uma goleada histórica: 6 a 0 sobre o São Paulo, que garantiu a equipe na Libertadores de 2026. O time de Luis Zubeldía busca agora um lugar direto na fase de grupos. Para a partida, o treinador terá o desfalque do atacante Canobbio, suspenso, e Thiago Silva, que ficou no Rio de Janeiro, por controle de carga.
Prováveis escalações
GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)
Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Arthur, Dodi e Edenílson; Pavón, Willian e André Henrique.
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Soteldo (Lima), Serna e Everaldo.
FICHA TÉCNICA
GRÊMIO X FLUMINENSE
37ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: terça-feira, 2 de dezembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
