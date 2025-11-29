PSG perde, Foden talismã e novo líder na Itália: veja como foi a rodada do futebol europeu
Sábado (29) foi marcado por partidas importantes nas cinco principais ligas europeias
Em um dia em que todas as atenções dos fãs de futebol ao redor do mundo estavam voltadas para a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, o sábado (29) também foi marcado por mais uma rodada do melhor futebol do mundo pelos confrontos das principais equipes do continente europeu. A seguir, o Lance! destaca os melhores momentos de cada uma das cinco principais ligas europeias.
1️⃣ Premier League ⚪🔴
A 13ª rodada da Premier League — considerada a principal liga nacional do mundo — registrou intensa movimentação neste sábado, com cinco partidas, três delas iniciadas às 12h (de Brasília). Sob seus domínios, o Brentford venceu o Burnley por 3 a 1, em confronto no qual todos os quatro gols foram anotados a partir dos 35 minutos do segundo tempo. O brasileiro Igor Thiago marcou dois tentos decisivos: abriu o placar e recolocou o time da casa em vantagem. Agora, são 11 gols na temporada para o centroavante de 24 anos.
O Sunderland venceu o Bournemouth por 3 a 2 no Stadium of Light e segue realizando campanha surpreendente para uma equipe recém-promovida à elite do futebol inglês. Após sofrer dois gols nos primeiros 15 minutos, marcados por Amine Adli e Tyler Adams, os Black Cats reagiram ainda na etapa inicial com pênalti convertido por Enzo Le Fée e completaram o empate e a virada no segundo tempo graças aos gols de Bertrand Traoré e Brian Brobbey, que saiu do banco para definir a vitória.
O principal duelo da rodada britânica ocorreu simultaneamente aos últimos jogos citados e foi mais emocionante do que muitos previam. No Etihad Stadium, o Manchester City precisou de Phil Foden para carimbar o resultado por 3 a 2 diante do Leeds United: o inglês marcou no primeiro minuto e nos acréscimos, responsável pelo primeiro e pelo terceiro gols da equipe dirigida por Pep Guardiola. Após o favorito abrir 2 a 0, os Peacocks conseguiram empatar na segunda etapa (Dominic Calvert-Lewin e Lukas Nmecha), mas a partida foi decidida em um chute de esquerda do camisa 47 da entrada da área.
Às 14h30 (de Brasília), todas as atenções do país se voltaram para Everton e Newcastle, no Hill Dickinson Stadium, duelo entre duas equipes da parte intermediária da tabela. Os Magpies aplicaram uma goleada por 4 a 1 ao demonstrarem superior eficácia nas oportunidades criadas, incluindo dois gols do zagueiro Malick Thiaw. Kiernan Dewsbury-Hall descontou para os Toffees.
A grande surpresa da rodada foi a vitória do Fulham por 2 a 1 sobre o Tottenham, fora de casa, no clássico londrino disputado às 17h (de Brasília). Os Cottagers abriram o placar aos quatro minutos e ampliaram aos seis, com gols de Kenny Tete e Harry Wilson, respectivamente. A equipe suportou a pressão dos Spurs ao longo de toda a partida e concedeu apenas um gol, marcado por Mohamed Kudus aos 14 minutos do segundo tempo, assegurando o triunfo e ganhando fôlego na luta contra a zona de rebaixamento.
2️⃣ La Liga 🔴🟡
A La Liga também teve sábado movimentado, com quatro partidas pela 14ª rodada, a começar às 10h (de Brasília), quando Mallorca e Osasuna empataram por 2 a 2 em duelo cujos gols saíram todos no segundo tempo, incluindo o tento de igualdade marcado por Flavien Boyomo nos acréscimos após revisão do VAR.
O principal jogo da rodada foi o segundo da programação, naturalmente o que mais atrairia atenção: o duelo do Barcelona. A equipe comandada por Hansi Flick confirmou o favoritismo e venceu o Alavés por 3 a 1 no Camp Nou, embora enfrente certa resistência. Com Raphinha entre os titulares, o Barça saiu atrás logo no primeiro minuto, com gol de Paulo Ibáñez. O empato veio aos oito, com Lamine Yamal, e virada aos 26', com Dani Olmo, que também ampliou nos minutos finais para o clube dormir na liderança provisória, enquanto o Real Madrid ainda não entrou em campo. Os Merengues atuam neste domingo (30), contra o Girona, às 17h (de Brasília).
Às 14h30 (de Brasília), o Athletic Bilbao confirmou o favoritismo e venceu o Levante, fora de casa, por 2 a 0. Os gols foram marcados por Robert Navarro aos três minutos, e o outro de Nico Williams aos 44'. E para encerrar o dia, às 17h (de Brasília), em mais um confronto entre equipes da parte superior e inferior da tabela, o Atlético de Madrid venceu o Real Oviedo por 2 a 0, com dois gols de Alexander Sørloth, aos 16' e aos 26' da primeira etapa.
3️⃣ Serie A 🟢⚪🔴
A Série A italiana contou com quatro partidas neste sábado, sendo duas iniciadas às 11h (de Brasília). O Genoa venceu em casa o Hellas Verona por 2 a 1, enquanto a Udinese derrotou o Parma por 2 a 0 fora de casa.
As duas partidas principais ocorreram à tarde. Primeiro, às 14h (de Brasília), a Juventus venceu o Cagliari por 2 a 1, com dois gols de Kenan Yildiz no primeiro tempo — promessa e camisa 10 dos Bianconeri — resultado que deixa a Velha Senhora na sétima posição. Em seguida, às 16h45, Rafael Leão marcou o gol do triunfo do Milan sobre a Lazio, o que mantém o clube rossonero na liderança provisória, posição que pode mudar amanhã com os jogos de Inter de Milão e Napoli.
4️⃣ Bundesliga ⚫🔴🟡
Na Bundesliga, assim como na Inglaterra, foram disputadas cinco partidas neste sábado, com destaque para duas delas. A primeira, às 11h30 (de Brasília), foi surpreendente: o Heidenheim venceu o Union Berlin, fora de casa por 2 a 1, em virada anotada nos acréscimos da segunda etapa.
No mesmo horário, o Bayern de Munique confirmou seu favoritismo para se manter cada vez mais na liderança da tabela, vencendo o St. Pauli por 3 a 1, embora tenha sofrido mais do que o esperado. O placar permaneceu empatado até os acréscimos, quando a equipe marcou dois gols, com Luis Díaz e Nicholas Jackson, ambos nos minutos finais do segundo tempo.
O terceiro jogo no mesmo horário terminou em empate simples entre Werder Bremen e Köln por 1 a 1, com o gol de igualdade marcado nos acréscimos. Para encerrar a rodada das 11h30, o Hoffenheim venceu o Augsburg por 3 a 0, em casa, com facilidade. O único jogo do restante do dia ocorreu às 14h30 (de Brasília) e talvez tenha sido o mais aguardado da rodada: Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, na BayArena, com vitória dos aurinegros por 2 a 1, em duelo marcado pela perseguição ao líder Bayern.
5️⃣ Ligue 1 🔵⚪🔴
Talvez a maior surpresa da rodada tenha ocorrido na Ligue 1, com a vitória do Monaco por 1 a 0 sobre o PSG, definida pelo gol de Takumi Minamino aos 68 minutos. Os mandantes ainda ficaram com um jogador a menos aos 80, após Thilo Kehrer ser expulso, mas conseguiram sustentar o resultado, que mantém os atuais campeões na liderança e coloca o vencedor do duelo na sexta posição.
Se a partida mais interessante do dia começou cedo, às 13h (de Brasília), os outros dois jogos resultaram em empates que pouco alteraram a situação da tabela. Às 15h (de Brasília), Paris e Auxerre ficaram no 1 a 1, enquanto o Olympique de Marselha desperdiçou a chance de assumir a liderança, às 17h (de Brasília), ao empatar em casa com o Toulouse por 2 a 2, com direito a gol do brasileiro Igor Paixão para os mandantes.
