O Bahia voltou a vencer no Campeonato Brasileiro ao aplicar 3 a 0 no Juventude na noite deste domingo, na Arena Fonte Nova, pela 17ª rodada. O resultado passa muito pela volta de Everton Ribeiro, que fez o papel de maestro da equipe e, ao lado de Ademir e Jean Lucas, desequilibrou em campo para devolver o Tricolor ao G-4.

O resultado deixa o Bahia na quarta posição, com 28 pontos, enquanto o Juventude se afundou na zona de rebaixamento e segue em 19º, com 11 pontos.

Everton Ribeiro em ação contra o Juventude (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Bahia predominante em campo

O Bahia começou a partida com quatro mudanças no time titular em relação ao confronto contra o América de Cali, pelos playoffs da Sul-Americana. A principal delas, sem dúvidas, foi a volta de Everton Ribeiro, que estava suspenso na última terça. O camisa 10 e capitão do Tricolor é um elo importante entre a defesa e o ataque, não à toa quase todas as jogadas ofensivas na primeira etapa do duelo contra o Juventude passaram por ele, inclusive o gol.

Mas antes das redes balançarem, o time gaúcho colocou o travessão para balançar na melhor chance da equipe no jogo. A equipe de Claudio Tencati tinha uma estratégia que ficou clara no início da partida: aproveitar os erros do time da casa. Foi assim que, aos nove minutos, Taliari pressionou Gabriel Xavier no campo de ataque, outra novidade do time baiano, viu o zagueiro tricolor errar na tomada de decisão e saiu frente a frente com Ronaldo para carimbar o travessão.

O Bahia, porém, não se assustou e seguiu em busca de espaços na defesa do Juventude. Aos 26 minutos, enfim o gol. Depois de passe certeiro de Everton Ribeiro, Ademir fez linda jogada pela ponta direita, deixou Natã na saudade e tocou para Jean Lucas finalizar com tranquilidade dentro da área e estufar as redes. Bem postado defensivamente, o Tricolor não deu espaços para os visitantes e controlou as ações até o término da etapa inicial.

continua após a publicidade

Jean Lucas comemora gol contra o Juventude (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Tricolor confirma superioridade contra o Juventude e volta ao G-4

O time da casa seguiu superior na segunda etapa, com predomínio, principalmente, no setor de meio-campo. Foi por ali que Everton Ribeiro achou espaço, desfilou no primeiro tempo e continuou ativo nos 45 minutos finais. O camisa 10, por sinal, também teve participação direta no segundo gol. Foi dele a finalização que bateu no braço de Wilker Ángel dentro da área antes da bola cair nos pés de Jean Lucas, que empurrou para as redes e eliminou quaisquer chances de polêmica no lance. Os números traduzem a importância de Everton para o Bahia. Dos 28 jogos em que foi titular, o time só não marcou em quatro deles. Não foi o caso desta noite.

Se a reação já estava complicada para a equipe gaúcha, as coisas pioraram ainda mais aos 31 minutos, quando Hudson perdeu para Ademir na velocidade e derrubou o atacante de cara para o gol. Cartão vermelho direto. A partir daí nenhum contra-ataque sequer deu certo para o Juventude. Ademir, diga-se de passagem, foi um dos melhores em campo, deu assistência e incomodou a defesa adversária até dar seus últimos passos em campo.

Aos 37 minutos, a dupla Ademir e Everton Ribeiro deixou o campo de forma triunfante, sob muitos aplausos da torcida e com a certeza de que fizeram a diferença. Já na reta final, o Bahia confirmou a superioridade e marcou o terceiro gol com Lucho Rodríguez, que voltou a balançar as redes depois de quatro meses.

Time do Bahia reunido antes de enfrentar o Juventude (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Próximos jogos de Bahia e Juventude

O Bahia vira a chave do Campeonato Brasileiro e volta as atenções para a Copa do Brasil. Os comandados de Rogério Ceni enfrentam o Retrô às 19h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. A equipe só retorna a campo no Brasileirão às 16h do próximo sábado, quando visita o Sport na Ilha do Retiro.

Já o Juventude tem mais de uma semana de intervalo antes de enfrentar o Santos às 20h da próxima segunda-feira (horário de Brasília) em São Paulo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica ✅

BAHIA 3 x 0 JUVENTUDE - 17ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 27 de julho de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA);

🥅 Gols: Jean Lucas, 26'/1ºT e 12'/2ºT, Lucho Rodríguez, 47'/2ºT (Bahia);

🟨 Cartões amarelos: Hudson, Matheus Babi (Juventude); Rodrigo Nestor (Bahia);

🟥 Cartões vermelhos: Hudson (Juventude);

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 32.706;

💸 Renda: R$ 1.028.055,00.

⚽ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Ademir (Kayky), Erick Pulga (Nestor) e Willian José (Lucho Rodríguez).

JUVENTUDE (Técnico: Claudio Tencati)

Gustavo; Reginaldo (Ewerthon), Abner, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Hudson, Jadson e Natã (Luis Mandaca); Gabriel Veron (Ênio), Lucas Fernandes (Batalla) e Gabriel Taliari (Matheus Babi).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Auxiliares: Daniel Paulo Ziolli e Leandro Matos Feitosa (SP);

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).