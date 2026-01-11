Bahia x Jequié: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Baianão
Equipes se enfrentam às 16h deste domingo
Bahia e Jequié estreiam no Campeonato Baiano a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. A partida será transmitida ao vivo pelo canal TVE. Clique aqui para assistir.
As duas equipes se enfrentaram pela última vez na quinta rodada do Campeonato Baiano do ano passado, quando o Bahia venceu o Jipão por 3 a 1 no estádio Waldomiro Borges, em Jequié.
Ficha do jogo
Como vem o Bahia?
O Bahia vai estrear nesta temporada com um time alternativo diante do Jequié devido ao calendário apertado. Vale lembrar que o grupo principal está em preparação para a primeira rodada do Brasileirão contra o Corinthians, marcada para o dia 28 ou 29 de janeiro. Ainda assim, Rogério Ceni vai comandar a equipe durante o Campeonato Baiano.
O Tricolor deve entrar em campo neste domingo com promessas da base que não foram para a Copinha, como Ruan Pablo e Dell, além de atletas que voltaram de empréstimo ou não tiveram muitas oportunidades em 2025.
Como chega o Jequié?
Já o Jequié entra em campo neste domingo sob o comando do técnico Rodrigo Fonseca com o objetivo de repetir o feito do Baianão 2024, quando bateu o Bahia na primeira rodada por 1 a 0, em plena Arena Fonte Nova. Na ocasião, o Tricolor também estava com time alternativo.
Além disso, o Jipão estreia uma parceria inusitada com o Fluminense de Feira, que vai ter os mesmos atletas e treinador do Jequié no segundo semestre deste ano para disputar a Série B do Baiano.
Confira arbitragem e onde assistir Bahia x Jequié
BAHIA x JEQUIÉ
1ª RODADA DO CAMPEONATO BAIANO
📆 Data e horário: domingo, 11 de janeiro, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
📺 Onde assistir Bahia x Jequié: TVE;
🟨 Árbitro: Marielson Alves Silva (BA);
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Antonielson Jesus da Silva (BA);
4️⃣ Quarto árbitro: Carlos Luiz Santana de Lima (BA).
Prováveis escalações
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):
João Paulo; Marcos Victor, Fredi, Luiz Gustavo e Zé Guilherme; Sidney, Jota e Wendell (Pedrinho); Kauê Furquim, Ruan Pablo e Dell.
JEQUIÉ (Técnico: Rodrigo Fonseca):
Fábio; Diego Bolt, Sérgio Baiano, William Mineiro e Gabriel Carioca; Claudinei, Elivelton e João Grilo; Marcinho, Tiago Souza e Edilson Júnior.
