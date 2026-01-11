Bahia e Jequié estreiam no Campeonato Baiano a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. A partida será transmitida ao vivo pelo canal TVE. Clique aqui para assistir.

As duas equipes se enfrentaram pela última vez na quinta rodada do Campeonato Baiano do ano passado, quando o Bahia venceu o Jipão por 3 a 1 no estádio Waldomiro Borges, em Jequié.

Ficha do jogo BAH JEQ Baianão 1ª rodada Data e Hora Domingo, 11 de janeiro, às 16h (horário de Brasília) Local Arena Fonte Nova, Salvador Árbitro Marielson Alves Silva (BA) Assistentes Luanderson Lima dos Santos e Antonielson Jesus da Silva (BA) Var Não tem Onde assistir TVE Bahia (TV aberta e Youtube)

Como vem o Bahia?

O Bahia vai estrear nesta temporada com um time alternativo diante do Jequié devido ao calendário apertado. Vale lembrar que o grupo principal está em preparação para a primeira rodada do Brasileirão contra o Corinthians, marcada para o dia 28 ou 29 de janeiro. Ainda assim, Rogério Ceni vai comandar a equipe durante o Campeonato Baiano.

O Tricolor deve entrar em campo neste domingo com promessas da base que não foram para a Copinha, como Ruan Pablo e Dell, além de atletas que voltaram de empréstimo ou não tiveram muitas oportunidades em 2025.

Rogério Ceni comanda treino do Bahia; técnico vai estar a frente da equipe contra o Jequié, pelo Campeonato Baiano (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Como chega o Jequié?

Já o Jequié entra em campo neste domingo sob o comando do técnico Rodrigo Fonseca com o objetivo de repetir o feito do Baianão 2024, quando bateu o Bahia na primeira rodada por 1 a 0, em plena Arena Fonte Nova. Na ocasião, o Tricolor também estava com time alternativo.

Além disso, o Jipão estreia uma parceria inusitada com o Fluminense de Feira, que vai ter os mesmos atletas e treinador do Jequié no segundo semestre deste ano para disputar a Série B do Baiano.

Prováveis escalações

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):

João Paulo; Marcos Victor, Fredi, Luiz Gustavo e Zé Guilherme; Sidney, Jota e Wendell (Pedrinho); Kauê Furquim, Ruan Pablo e Dell.

JEQUIÉ (Técnico: Rodrigo Fonseca):

Fábio; Diego Bolt, Sérgio Baiano, William Mineiro e Gabriel Carioca; Claudinei, Elivelton e João Grilo; Marcinho, Tiago Souza e Edilson Júnior.