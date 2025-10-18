Bahia e Grêmio entram em campo às 20h30 deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 29ª rodada do Brasileirão. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere (pay-per-view).

Sob sérios riscos de deixar até mesmo o G-6, o Tricolor baiano tem 43 pontos e sonha em voltar à quarta posição do Brasileirão depois de ser ultrapassado por Mirassol e Botafogo. Já o Grêmio está no meio da tabela, na 11ª posição, com 36 pontos.

Ficha do jogo BAH GRE Brasileirão 29ª rodada Data e Hora Domingo, 19 de outubro, às 20h30 (horário de Brasília) Local Arena Fonte Nova, Salvador Árbitro Raphael Claus (SP) Assistentes Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL) Var Rodolpho Toski Marques (PR) Onde assistir

Como vem o Bahia?

O Bahia tem a dura missão de se reerguer depois da derrota no clássico contra o Vitória, por 2 a 1, na última quinta-feira, para seguir vivo na luta por uma vaga direta na Libertadores. De olho neste objetivo, Rogério Ceni tem três retornos importantes entre os relacionados.

O zagueiro argentino Ramos Mingo está recuperado de edema na coxa, treinou normalmente pela segunda vez neste sábado e deve pintar na lista de convocados. Quem também volta é o lateral Gilberto e o atacante Willian José, que cumpriram suspensão no Ba-Vi. Já o goleiro João Paulo, o volante Erick - este já recuperado de lesão - e o lateral-esquerdo Luciano Juba treinaram parcialmente e seguem como dúvidas. Caio Alexandre, por sua vez, deu continuidade aos trabalhos na academia e fica fora da partida.

Rogério Ceni, em treino do Bahia no CT Evaristo de Macedo (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Como chega o Grêmio?

Diferente do Bahia, o Grêmio chega embalado neste domingo depois de bater o São Paulo na última rodada, por 2 a 0, e se afastar de vez da zona de rebaixamento.

Mano Menezes, no entanto, terá alguns problemas para escalar o time. O volante Arthur e os atacantes Alysson e André Henrique sentiram dores no confronto contra o Tricolor paulista e estão fora da lista de relacionados. O trio foi preservado da partida deste domingo, mas ninguém teve lesão detectada. Já Dodi é desfalque pelo acúmulo de cartões amarelos. Por outro lado, o zagueiro Kannemann e o lateral Marlon voltam ao time depois de cumprirem suspensão.

Mano Menezes em treinamento do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Confira arbitragem e onde assistir Bahia x Grêmio

BAHIA X GRÊMIO

29ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 19 de outubro, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Grêmio: Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).

Prováveis escalações

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):

Ronaldo; Gilberto (Santiago Arias), David Duarte, Ramos Mingo (Gabriel Xavier) e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Sanabria e Willian José.

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes):

Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Cuéllar e Edenilson; Pavon, Amuzu e Carlos Vinícius.