No papel, a venda do zagueiro Wagner Leonardo para o Grêmio por R$ 26 milhões foi a maior da história do Vitória. Mas, na prática, essa marca ainda está longe de ser batida. O Rubro-Negro, inclusive, entrou na justiça pelo atraso no pagamento de uma das parcelas referentes ao acordo. A informação foi confirmada pela reportagem do Lance!.

A diretoria do Vitória acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para cobrar os 500 mil dólares ainda não pagos pelo Grêmio. O valor, convertido para o real, está na casa dos R$ 2,7 milhões.

Wagner Leonardo deixou o Vitória, por desejo próprio, em fevereiro deste ano como a maior venda da história do clube. O defensor se transferiu para o Grêmio e conquistou a titularidade da equipe, com 37 jogos, 34 deles como titular.

Ele chegou ao Vitória em 2023 e foi peça fundamental no título da Série B daquele ano e também na conquista do Campeonato Baiano 2024, além, é claro, na garantia de uma vaga para a Sul-Americana 2025. Vale lembrar que o Vitória ainda mantém 20% dos direitos de Wagner Leonardo.

Aos 26 anos, Wagner Leonardo trabalha com o companheiro Lucas Esteves, que também foi defender as cores do Grêmio no início deste ano.

Foi construída uma relação de respeito e quase idolatria entre a torcida do Vitória e Wagner Leonardo neste período de duas temporadas, mas uma das falas dele na entrevista de apresentação ao Imortal jogou tudo por água abaixo, justamente quando afirmou que estava "de volta a um time grande". Não à toa, Wagner foi bastante vaiado pela torcida no jogo entre Vitória e Grêmio, no Barradão.

Próximo desafio do Vitória

De volta à realidade e sem Wagner Leonardo, o Rubro-Negro vai ter o sistema defensivo completo mais uma vez, já que Lucas Halter cumpriu suspensão no Ba-Vi e deve voltar a ser titular. A bola rola para Santos e Vitória às 21h30 desta segunda-feira (horário de Brasília), em confronto direto na luta contra o rebaixamento.