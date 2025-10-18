A venda de ingressos para a partida entre Bahia e Grêmio, marcada para as 20h30 deste domingo (horário de Brasília), pela 29ª rodada do Brasileirão, já está aberta para o público geral. A compra deve ser feita exclusivamente pela internet.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

As vendas no site começaram no último domingo para os associados, mas o público geral só teve acesso nesta sexta. A compra online estará disponível até às 21h30 do domingo, dia do jogo, mediante o cadastro obrigatório da biometria facial.

Preços dos ingressos para Bahia x Grêmio

Os valores dos ingressos variam de R$ 20 a R$ 280. Vale lembrar que menores até 11 anos têm direito à gratuidade e, mesmo com a abertura para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in.

continua após a publicidade

Cadeira Superior Norte - R$ 76 (meia R$ 38);

Cadeira Superior Leste - R$ 80 (meia R$ 40);

Cadeira Norte - R$ 90 (meia R$ 45);

Cadeira Leste - R$ 100 (meia R$ 50);

Cadeira Especial Inferior - R$ 130 (meia R$ 65);

Cadeira Sudeste - R$ 100 (meia R$ 50);

Cadeira Sudeste promocional - R$ 40 (meia R$ 20);

Lounge Premium - R$ 280;

Lounge Criança - R$ 170;

Visitante - R$ 130 (meia R$ 65).

Tabela de preços dos ingressos para Bahia x Grêmio (Foto: reprodução)

O que está em jogo?

Depois da derrota no Ba-Vi, o Bahia vai para o "tudo ou nada" contra o Grêmio em busca de uma reaproximação do Mirassol, que está na quarta posição com 49 pontos, seis a mais que o Tricolor. Já o Grêmio é o 11º, com 36 pontos, e quer se garantir na Série A do ano que vem para começar a sonhar com coisas maiores.

Como chegar à Arena Fonte Nova?