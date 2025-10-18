Ingressos de Bahia x Grêmio estão à venda: veja preços e onde comprar
Equipes entram em campo neste domingo, pela 29ª rodada do Brasileirão
A venda de ingressos para a partida entre Bahia e Grêmio, marcada para as 20h30 deste domingo (horário de Brasília), pela 29ª rodada do Brasileirão, já está aberta para o público geral. A compra deve ser feita exclusivamente pela internet.
As vendas no site começaram no último domingo para os associados, mas o público geral só teve acesso nesta sexta. A compra online estará disponível até às 21h30 do domingo, dia do jogo, mediante o cadastro obrigatório da biometria facial.
Preços dos ingressos para Bahia x Grêmio
Os valores dos ingressos variam de R$ 20 a R$ 280. Vale lembrar que menores até 11 anos têm direito à gratuidade e, mesmo com a abertura para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in.
- Cadeira Superior Norte - R$ 76 (meia R$ 38);
- Cadeira Superior Leste - R$ 80 (meia R$ 40);
- Cadeira Norte - R$ 90 (meia R$ 45);
- Cadeira Leste - R$ 100 (meia R$ 50);
- Cadeira Especial Inferior - R$ 130 (meia R$ 65);
- Cadeira Sudeste - R$ 100 (meia R$ 50);
- Cadeira Sudeste promocional - R$ 40 (meia R$ 20);
- Lounge Premium - R$ 280;
- Lounge Criança - R$ 170;
- Visitante - R$ 130 (meia R$ 65).
O que está em jogo?
Depois da derrota no Ba-Vi, o Bahia vai para o "tudo ou nada" contra o Grêmio em busca de uma reaproximação do Mirassol, que está na quarta posição com 49 pontos, seis a mais que o Tricolor. Já o Grêmio é o 11º, com 36 pontos, e quer se garantir na Série A do ano que vem para começar a sonhar com coisas maiores.
Como chegar à Arena Fonte Nova?
- Chegue com antecedência: Em dias de eventos, o trânsito ao redor da Arena Fonte Nova pode ser intenso, especialmente nas principais vias de acesso, como a Avenida Vasco da Gama e a Ladeira Fonte das Pedras. Chegar cedo ajuda a evitar filas e facilita a localização do portão correto.
- Prefira transporte público: Com a proximidade da estação de metrô Campo da Pólvora e várias linhas de ônibus que passam pelas avenidas adjacentes, o transporte público é uma opção conveniente e prática, especialmente para quem quer evitar o trânsito e a busca por estacionamento.
- Verifique o portão indicado no ingresso: Cada setor e portão são bem sinalizados e correspondem aos setores marcados no ingresso. Conferir o portão de entrada correto ajuda a agilizar sua entrada e evitar qualquer confusão.
