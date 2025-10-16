Em clássico muito disputado na noite desta quinta-feira, pela 28ª rodada do Brasileirão, o Vitória aproveitou o fator casa e aplicou 2 a 1 no Bahia diante de mais de 28 mil torcedores no Barradão. Renato Kayzer e Raúl Cáceres marcaram para o Rubro-Negro, enquanto Tiago descontou para os tricolores. Muito mais do que o primeiro resultado positivo em Ba-Vis nesta temporada, o Leão se mantém vivo na luta contra o rebaixamento e complica o time de Rogério Ceni, que se vê cada vez mais longe do G-4.

O resultado mantém o Vitória estacionado na 17ª posição, mas agora com 28 pontos, a três de distância para o Santos, primeiro time fora do Z-4. Já o Bahia segue em sexto, com 43 pontos, seis a menos que o quarto colocado Mirassol.

Vitória e Bahia disputaram Ba-Vi no Barradão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Tudo igual entre Vitória e Bahia no primeiro tempo

Empurrado pela linda festa da torcida no Barradão, foi o Vitória que criou a primeira grande chance do jogo. Em trama pelo lado direito, Raúl Cáceres aproveitou passe de Erick e chutou forte para boa defesa de Ronaldo logo aos dois minutos. Aos dez, foi a vez de Cantalapiedra exigir defesa difícil de Ronaldo depois de ataque rápido do Leão.

Com Erick e Cantalapiedra espetados para fazer volume na fase ofensiva, a leve superioridade do Vitória no jogo não demorou a dar resultados. Aos 22 minutos, Ramon cruzou e a bola bateu no braço de Arias. Pênalti para o Leão. Renato Kayzer cobrou com maestria, no ângulo, e abriu o placar. Logo depois do gol, uma confusão no meio da torcida organizada do Vitória chamou a atenção. Vários torcedores caíram das arquibancadas e houve um princípio de briga generalizada, mas a situação foi controlada rapidamente. Ao menos dois torcedores foram levados feridos para a ambulância.

De volta ao campo, o Bahia aproveitou a queda de ritmo do Rubro-Negro e empatou o jogo aos 41 minutos. Oportunista, Tiago aproveitou sobra de bola na área e mandou mansinho para as redes de Lucas Arcanjo. Fim de primeiro com tudo igual no placar.

Nestor e Tiago comemoram gol de empate do Bahia (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Vitória se segura e garante os três pontos

A segunda etapa começou com excesso de erros das duas equipes. Enquanto o Vitória pecava na saída de bola, o Bahia não conseguia ser eficiente no ataque para aproveitar as brechas. A melhor chance, por sinal, saiu dos pés de um volante. Aos sete minutos, Dudu infiltrou na área, recebeu um bom passe e parou em grande defesa de Ronaldo ao sair de cara com o goleiro.

Se o volante Dudu perdeu uma chance clara, o lateral Raúl Cáceres não desperdiçou quando a bola caiu em seus pés depois de furada da defesa do Bahia. O camisa 27 dominou e chutou no contrapé de Ronaldo para fazer o segundo do Vitória aos 20 minutos.

O time de Rogério Ceni, então, partiu para o abafa diante de um Vitória mais acuado e chegou a criar boas chances com Cauly e David Duarte, só que não foi o suficiente para quebrar o bloqueio do time de Jair Ventura. Mas ainda teve drama. Com duas faltas em sequência para interromper ataques adversários, Dudu levou dois amarelos e voltou a ser expulso. Ainda assim, saiu aplaudido pela torcida. Mesmo com todo esse contexto, o Vitória se segurou, quebrou um jejum de sete jogos sem vencer o Bahia e diminuiu a distância para o Santos.

Festa dos rubro-negros

Mas antes mesmo da bola rolar, a torcida do Vitória foi a grande protagonista do espetáculo. Com direito a Corredor Rubro-Negro na chegada do ônibus, foguetes, bandeirão e balões, o público criou um verdadeiro clima de clássico no Barradão.

Torcida do Vitória faz festa na chegada do ônibus ao Barradão (Foto: Rafael do Carmo / Lance!)

Festa da torcida do Vitória antes da bola rolar no Barradão (Foto: Rafael do Carmo / Lance!)

Próximos jogos

O Vitória agora se prepara para um confronto direto na luta contra o rebaixamento. A partir das 21h30 da próxima segunda-feira (horário de Brasília), o Rubro-Negro visita o Santos na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Já o Bahia entra em campo um dia antes, neste domingo, quando recebe o Grêmio, na Arena Fonte Nova, a partir das 20h30.

✅Ficha técnica

VITÓRIA x BAHIA

28ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

🥅 Gols: Renato Kayzer, 26'/1ºT; Raúl Cáceres, 18'/2ºT (Vitória) | Tiago, 41'/1ºT (Bahia)

🟨 Cartões amarelos: Renato Kayzer, Camutanga, Ronald, Erick, Baralhas e Dudu (Vitória); Ademir, Cauly (Bahia);

🟥 Cartões vermelhos: Dudu (Vitória);

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 27.816;

💸 Renda: R$ 767.530,00.

⚽ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura):

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Ronald (Dudu); Erick (Osvaldo), Aitor Cantalapiedra (Matheuzinho) e Renato Kayzer (Renzo López).

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):

Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, David Duarte e Rezende (Michel Araújo); Acevedo (Iago Borduchi), Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Cauly); Ademir (Ruan Pablo), Sanabria (Kayky) e Tiago.

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).