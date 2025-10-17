Depois da dura derrota para o rival Vitória na última quinta-feira, o Bahia retomou os trabalhos na tarde desta sexta já em preparação para o confronto contra o Grêmio, marcado para as 20h30 deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em campo, uma novidade muito positiva para Rogério Ceni, que precisou lidar com muitos desfalques nas últimas rodadas.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Trata-se do retorno do zagueiro argentino Ramos Mingo, que se recuperou de um edema na coxa e treinou normalmente com o restante do grupo do Bahia nesta sexta-feira, antes de pegar o Grêmio. Quem o substituiu nos últimos jogos, inclusive no Ba-Vi, foi o zagueiro Gabriel Xavier. É provável que Mingo esteja, ao menos, entre os relacionados contra o Imortal, neste domingo.

Já o goleiro João Paulo volta a treinar gradualmente e participou de parte dos trabalhos nesta sexta. Enquanto isso, o lateral-esquerdo Luciano Juba e o atacante Erick Pulga fizeram um trabalho de transição. Caio Alexandre, por sua vez, deu continuidade aos trabalhos na academia.

continua após a publicidade

➡️Rogério Ceni atribui derrota no Ba-Vi aos erros individuais do Bahia

Erick Pulga e Luciano Juba fazem transição física; zagueiro do Bahia retorna ao time para enfrentar o Grêmio (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Como foi o treino do Bahia?

Os jogadores que foram titulares contra o Vitória sequer pisaram no gramado do CT Evaristo de Macedo e ficaram só entre a academia e a fisioterapia. A primeira atividade, com o elenco dividido em três equipes, foi um trabalho técnico liderado por Rogério Ceni, com a utilização de duas traves. Na sequência, o treinador fez ajustes de posicionamento durante um treino tático.

Vale lembrar que o Tricolor tem mais um treino na manhã deste sábado antes de entrar em campo a partir das 20h30 do domingo (horário de Brasília) contra o Grêmio, na Arena Fonte Nova, pela 29ª rodada do Brasileirão.