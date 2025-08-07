Bahia lança terceiro uniforme na cor vinho e define data de estreia

O Bahia e a Puma lançaram oficialmente o novo terceiro uniforme da equipe para a temporada 2025. A estreia acontece neste sábado (9), contra o Fluminense, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o sol como elemento central, o modelo faz parte do conceito “Bahia de Todas as Artes”, iniciado no lançamento dos uniformes 1 e 2, e agora desdobrado no capítulo “Tropical, Novo e Marginal”.

continua após a publicidade

➡️ Bahia chega às quartas da Copa do Brasil pelo terceiro ano seguido

A nova camisa tem fundo vinho e traz contornos de sóis em amarelo como estampa. O design inclui gola careca e os dizeres “Tropical, Novo e Marginal” em tipografia criada exclusivamente para a peça. Segundo o clube, o modelo busca dialogar com a identidade cultural do Nordeste e da torcida tricolor.

— Nosso terceiro uniforme é uma afirmação da força criativa da Bahia e do Nordeste. Buscamos uma camisa que fosse além do convencional, algo que causasse impacto visual e, ao mesmo tempo, carregasse um discurso. Acreditamos que, juntos da PUMA, conseguimos usar essa oportunidade para propor algo novo, provocativo e alinhado ao nosso tempo — disse diretor de marketing do Bahia SAF, Rafael Soares.

continua após a publicidade

— A Puma reafirma seu compromisso em transformar uniformes em plataformas de expressão cultural por meio deste lançamento. O novo design mostra como o futebol também é sobre contar histórias, resgatar memórias e provocar emoções. Poder contar com um parceiro como o Bahia, que confia e nos oferece abertura para desenvolvermos um lançamento tão rico culturalmente e alinhado à identidade do clube e da sua torcida é extremamente gratificante, estamos felizes com o resultado — afirmou diretora de marketing da Puma, Luciana Soares.

O uniforme estará disponível em quatro versões:

“Jogador”: R$ 499,99 (P ao EGG adulto);

“Torcedor”: R$ 329,99 (P ao EGG adulto);

Infantil: R$ 249,99 (tamanhos 8 ao 16);

Feminina: R$ 329,99 (PP ao EGG).

Todas as versões contam com tecnologia dryCELL para absorção de umidade e selo holográfico com o escudo do clube. A venda começa nesta sexta-feira (8) nos canais oficiais do clube, na Puma e nas lojas físicas da marca em Salvador e São Paulo. A partir de domingo (10), os uniformes também estarão disponíveis em lojas parceiras.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!