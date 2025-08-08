Quais as opções do Fluminense para enfrentar o Bahia?

Na coletiva após a classificação na Copa do Brasil, Renato afirmou que colocaria os meninos da base no confronto entre Fluminense e Bahia, no sábado (9), pelo Campeonato Brasileiro. A declaração do treinador se dá em um momento em que o departamento médico do clube está cheio e algumas posições estão escassas.

continua após a publicidade

Por conta disso, alguns jogadores estão em uma sequência de jogos não habitual sob o comando do treinador, que busca rodar o elenco para evitar o desgaste. Assim, os Moleques de Xerém rebecerão novas oportunidades no time profissional.

— Não tem como você colocar o mesmo time em campo, até porque tem posições que eu tenho na conta do chá, justamente porque tem bastante gente no Departamento Médico. É óbvio que eu vou mexer no time pra sábado. Os garotos vão jogar porque não tem saída. Se eu botar o time que jogou hoje, pra jogar contra o Bahia, meu time não vai andar no sábado e não vai andar na terça feira também — disse Renato.

continua após a publicidade

Qual cenário para cada setor do Fluminense

Com a defesa desfalcada sem Thiago Silva (lesão muscular), Ignácio (lesão no joelho) e Fuentes (lesão muscular), o setor precisará de reforço. Além dos machucados, há a suspensão de Samuel Xavier, que recebeu o terceiro cartão amarelo.

Dessa forma, para formar a zaga, Renato tem Freytes, Manoel e Thiago Santos (mais utilizado como volante) à disposição. Um dos possíveis reforços é Davi Schuindt, zagueiro de 21 anos que vem treinando com o time profissional.

continua após a publicidade

Nas laterais, sem Samuel Xavier e Fuentes, Renato deve levar os mesmos relacionados contra o Internacional, pela Copa do Brasil: Júlio Fidélis (lateral direito) e Vagno (lateral esquerdo). Renê, que estava lesionado, já treina com o grupo e ficou no banco na última partida, podendo começar como titular ao lado de Guga.

No meio de campo, Wallace Davi já está integrado ao time profissional e vem sendo relacionado com frequência, mas está no fim da fila entre os volantes. Para poupar uma das peças, pode ser acionado na partida contra o Bahia.

O ataque é onde há menos contundidos, sendo Soteldo o único jogador indisponível por essa razão. Isaque e Riquelme, que já treinam com o profissional desde o início do ano, estão à serviço da Seleção Sub-20 e por isso também não são opção. Com todos os demais em condição, Renato pode dar minutagem à Lavega, que, conforme o treinador, ainda não está pronto, assim como Lezcano.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense