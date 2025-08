Sport e Bahia não acertam o pé e ficam no empate pelo Brasileirão

Em situações completamente opostas no Campeonato Brasileiro, Sport e Bahia empataram por 0 a 0 na tarde deste sábado, na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada. Os dois times criaram boas chances, mas a falta de efetividade imperou em Recife. No fim, um resultado que não é bom para nenhuma das equipes, em especial para o Rubro-Negro, que a cada rodada se afunda ainda mais na lanterna.

O empate na Ilha do Retiro mantém, momentâneamente, o Bahia na quata posição, com 29 pontos. Já o Sport chega ao terceiro empate seguido e estaciona no seis pontos, ainda na última posição do Campeonato Brasileiro, sem uma vitória sequer.

Derik Lacerda lamenta chance perdida pelo Sport (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Primeiro tempo aberto na Ilha

O Bahia dominou o início de jogo na Ilha do Retiro e empilhou chances claras nos primeiros 25 minutos, com Willian José, Iago Borduchi e Caio Alexandre, mas não foi efetivo o suficiente para colocar a bola na rede. O Tricolor começou o jogo com Iago Borduchi (lateral-esquerdo) improvisado na ponta esquerda, diante da lesão muscular sofrida por Erick Pulga.

O lateral até conseguiu boas escapadas, mas não acertou na tomada de decisão final, a exemplo da oportunidade cristalina desperdiçada aos 24 minutos, em vantagem númerica no ataque, que acabou com uma finalização totalmente errada.

O Sport, por sua vez, se soltou aos poucos na partida e passou a povoar mais o campo de ataque ao longo dos 45 minutos iniciais. Diante do momento crítico na tabela, o time lutou muito, principalmente nas disputas no meio de campo, mas as principais chances saíram mais na base da transpiração do que inspiração, com Derik Lacerda e Barletta.

Jean Lucas e Zé Lucas disputam bola na Ilha do Retiro (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

Bahia e Sport não saem do zero

O Bahia seguiu dominante no segundo tempo e com muito volume ofensivo, principalmente com as investidas de Luciano Juba pela esquerda. Mas o time de Rogério Ceni continuou ineficaz no acabamento das jogadas. As únicas finalizações que chegaram no gol, de Ademir e Juba, não deram trabalho para o goleiro Gabriel.

O Sport manteve-se acuado à espera de uma jogada de contra-ataque, mas essa oportunidade não aparecia diante da bem postada defesa do tricolor. Não à toa Daniel Paulista, promoveu a estreia do ponta Léo Pereira, contratado junto ao Vitória. E foi dele, aos 22 minutos, a chance mais clara da segunda etapa. Depois de lindo passe em profundidade de Zé Lucas, Léo Pereira saiu de frente com Ronaldo e mandou por cima da meta.

Rogério Ceni, então, tentou dar novo fôlego à equipe com as entradas de Kayky, Michel Araújo, Lucho Rodríguez e Cauly, mas nem isso adiantou. A melhor chance criada na reta final foi com Lucho, em chute torto dentro da área. O Leão da Ilha, por outro lado, não teve mais fôlego para investidas de ataque e também não conseguiu reagir. Um momento dramático para o Sport, que melhora na temporada mas segue com jejum de 19 jogos e se vê cada vez mais afundado na lanterna.

Luciano Juba em ação contra o Sport na Ilha do Retiro (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Próximos jogos

O Bahia agora volta os olhares para a Copa do Brasil. Às 19h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), o Tricolor visita o Retrô, na Arena Pernambuco, pelo jogo de volta das oitavas de final. No primeiro confronto, em Salvador, a equipe de Rogério Ceni venceu por 3 a 2. O Esquadrão só volta a campo pela Série A às 21h do próximo sábado, quando recebe o Fluminense na Arena Fonte Nova.

Já o Sport tem uma semana livre para trabalhar de olho na partida contra o Grêmio, marcada para as 20h30 do próximo domingo, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Brasileirão.

✅Ficha técnica

SPORT 0 X 0 BAHIA

18ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 2 de agosto, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Ilha do Retiro, Recife;

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Derik Lacerda (Sport); Ramos Mingo (Bahia)

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 16.080;

💸 Renda: R$ 488.780,00.

⚽ ESCALAÇÕES

SPORT (Técnico: Daniel Paulista):

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon, Igor Cariús (Kevyson); Christian Rivera, Zé Lucas (Ignacio Ramírez) e Atencio (Pedro Augusto); Chrystian Barletta (Léo Pereira), Matheusinho (Hyoran) e Derik Lacerda.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):

Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Cauly); Ademir (Michel Araújo), Iago Borduchi (Kayky) e Willian José (Lucho Rodríguez).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Michael Stanislau e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).