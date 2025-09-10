Bahia vence o Ceará na ida da final da Copa do Nordeste sub-20

O Bahia venceu o Ceará 2 a 1 na noite desta quarta-feira (10), no Estádio Presidente Vargas, valendo pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste sub-20.

O jogo de volta acontecerá no dia 17 de setembro (quarta-feira), às 15h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Os baianos terão a vantagem do empate.

Duelo no PV

O Estádio Presidente Vargas recebeu nesta noite a primeira partida da decisão da Copa do Nordeste sub-20. Os visitantes abriram o marcador com João Andrade, que acertou cobrança de falta e balançou as redes.

Pouco depois, o Alvinegro chegou ao empate em gol de Giulio. Na reta final do 1º tempo, Dell recolocou o Bahia em vantagem no placar.

Partida entre Ceará e Bahia, pela Copa do Nordeste sub-20 (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

No 2º tempo, o Bahia buscou aproveitar os contra-ataques para ampliar, mas a equipe parou na defesa do Vovô. Os donos da casa aumentaram a pressão em busca de uma igualdade no marcador, exigindo intervenções do goleiro Victor.

Apesar da insistência até os últimos minutos, o Ceará não conseguiu o empate. Assim, o Bahia saiu na frente na decisão do torneio regional. O jogo de volta será na próxima quarta-feira (17), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 2 BAHIA

COPA DO NORDESTE SUB-20 - FINAL (JOGO DE IDA)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 10/09/2025 - 19h

📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

🥅 Gols: Giulio aos 18 min do 1º T (CEA); João Andrade aos 14 min do 1º T e Dell aos 41 min do 1º T (BAH)

🟨 Árbitro: Tarcísio Flores da Silva (RN)

🚩 Assistentes: Reinaldo de Souza Moura (RN) e Edilene Freire da Silva (RN)

CEARÁ (Técnico: Alison Henry)

Gustavo Martins; Aloisio, Pedro Gilmar, Gabriel Rocha e Samuel; Uchella, Rian Patric, João Gabriel e Melk; Guilherme e Giulio.

BAHIA (Técnico: Leonardo Galbes)

Victor; Wendel, Gerald, Daniel e Daniel Lima; Sidney, Pedrinho, David Martins e Roger; João Andrade e Dell.

O Lance!, que exibiu o jogo de ida nesta noite, também transmitirá o jogo de volta. Bahia e Ceará duelarão na próxima quarta-feira (17), às 15h (de Brasília).