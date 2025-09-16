Ceni vê injustiça em derrota do Bahia: ‘Cruzeiro não fez nada’

A derrota de virada para o Cruzeiro na noite desta segunda-feira, na Arena Fonte Nova, pela 23ª rodada do Brasileirão, representou muitas coisas negativas para o Bahia. Além de perder um confronto direto na briga pelo G-4, o time de Rogério Ceni entrou de vez em uma espiral de resultados ruins na temporada e ainda deixou escapar invencibilidade em casa na competição.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Mas, se dependesse da análise do técnico Rogério Ceni, o placar, que fechou em 2 a 1 para a Raposa, seria totalmente diferente.

— Não posso ser injusto com os jogadores hoje, mas a não ser em momentos pontuais, não pode deixar o jogador conduzir e chutar. Isso é uma tomada de decisão que temos que ter por si próprio. De resto fomos muito superiores hoje. Cruzeiro não fez nada, só no final do jogo, nos últimos 15 minutos. Mas claro, vamos fazer uma análise da derrota, mas sempre triste perder em casa — avaliou Ceni após a derrota do Bahia para o Cruzeiro.

Os 15 minutos finais aos quais Ceni se refere começam em uma linda jogada de Matheus Pereira que termina em gol de Sinisterra, aos 31 da segunda etapa, para empatar o jogo. O Cruzeiro, então, cresceu no jogo e chegou à virada em lindo chute de Gabigol aos 40 minutos.

continua após a publicidade

— Time fez um bom jogo, diferente do que foi contra o Fluminense, quando não fizemos por merecer. O Bahia dominou o Cruzeiro do primeiro até o minuto que o Cruzeiro faz o empate. Aí, depois dali, hoje eles tinham melhores opções que a gente, e nós perdemos a confiança quando sofremos o gol. Aí não levamos mais perigo — completou.

Rogério Ceni, técnico do Bahia, à beira do gramado em duelo contra o Cruzeiro (Foto: Marcio Jose/AGIF)

Ponto positivo do Bahia na partida

Apesar do resultado, Rogério Ceni enxergou alguns fatores que podem dar esperança ao torcedor, a exemplo da atuação de Sanabria, jovem atacante argentino recém-chegado ao Bahia, que fez sua estreia como titular da equipe. Foi dele que saiu as jogadas mais agudas do time.

continua após a publicidade

— Não é que faltam jogadores, infelizmente perdemos os dois pontas titulares por um bom período, inclusive com uma relesão do Pulga. Espero que em breve o Ademir esteja com a gente, Pulga mês que vem. Lucho também faz falta. Tivemos a estreia do Sanabria, coisa mais positiva no dia de hoje, mas na reta final tivemos que improvisar.

O Bahia agora tem a missão de levantar a poeira e começar a preparação de olho no duelo contra o Ceará, marcado para as 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Castelão, pela 24ª rodada.