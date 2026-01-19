menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Bahia x Barcelona de Ilhéus: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Baianão

Equipes se enfrentam às 19h15 desta terça-feira

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 19/01/2026
20:53
Atualizado há 1 minutos
Bahia e Barcelona de Ilhéus se enfrentam nesta terça-feira (Foto: arte/Lance)
imagem cameraBahia e Barcelona de Ilhéus se enfrentam nesta terça-feira (Foto: arte/Lance)
Bahia e Barcelona de Ilhéus abrem a quarta rodada do Campeonato Baiano a partir das 19h15 desta terça-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. A partida que vale a liderança do torneio será transmitida ao vivo pelo canal TVE. Clique aqui para assistir.

continua após a publicidade

Com 100% de aproveitamento, o Bahia tem ótimo início de Baianão e lidera o torneio com nove pontos, enquanto o Barcelona de Ilhéus, também invicto, vem logo atrás, com sete.

Ficha do jogo

Bahia-escudo-onde-assistir
BAH
Escudo do Barcelona de Ilhéus
BAR
Baianão
4ª rodada
Data e Hora
Terça-feira, 20 de janeiro, às 19h15 (horário de Brasília)
Local
Arena Fonte Nova, Salvador
Árbitro
Bruno Pereira Vasconcelos
Assistentes
Elicarlos Franco de Oliveira e Patrícia dos Reis do Nascimento
Var
Não tem
Onde assistir
TVE Bahia (TV aberta e Youtube)

Como vem o Bahia?

O Bahia segue em alta no Campeonato Baiano e conquistou a terceira vitória seguida ao bater o Galícia por 3 a 0 no último sábado, na Arena Fonte Nova, já com um time mesclado entre jovens formados na base e atletas do time principal. A tendência é que Rogério Ceni utilize ainda mais os seus principais jogadores já como uma preparação para o Ba-Vi deste domingo e a estreia do Brasileirão contra o Corinthians, na próxima semana.

continua após a publicidade

O Tricolor não tem suspensos ou pendurados para a partida. Por outro lado, o atacante Sanabria segue os trabalhos de transição, enquanto Cristian Olivera, novo reforço da equipe, já treina normalmente e pode estrear.

Jogadores do Bahia em treino antes da partida contra o Barcelona (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)
Jogadores do Bahia em treino antes da partida contra o Barcelona (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

➡️Ceni revela busca por atacante e planeja sequência do Bahia

Como chega o Barcelona?

Também em grande fase no Baianão, o time comandado por Paulo Sales tem duas vitórias e um empate na competição e é o vice-líder, logo atrás do Bahia. O empate foi justamente no último sábado, quando a Onça Pintada ficou no 0 a 0 contra o Jacuipense, na Arena Cajueiro.

continua após a publicidade

Prováveis escalações

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):
Ronaldo; Gilberto (Román Gomez), David Duarte (Gabriel Xavier), Ramos Mingo e Luciano Juba (Iago Borduchi); Jean Lucas, Caio Alexandre (Acevedo) e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Ademir e Willian José (Dell).

BARCELONA DE ILHÉUS (Técnico: Paulo Sales):
Pedro; Gel, Vital, Bremer e Maykon; Guimarães, Rhuan e Gianlucas; Hadrian, Wesley e Neto.

