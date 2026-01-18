Novo reforço do Bahia faz primeiro treino sem restrições

Um dia depois da vitória por 3 a 0 diante do Galícia pela terceira rodada do Campeonato Baiano, o Bahia voltou aos trabalhos de olho na partida contra o Barcelona de Ilhéus, marcada para as 19h15 desta terça-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. A grande novidade deste domingo foi a presença do atacante Cristian Olivera, reforço do Tricolor que treinou no campo pela primeira vez sem restrições.

Anunciado no dia 5 de janeiro, Kike Olivera ficou em recondicionamento físico na academia até estar apto a voltar. Ele, inclusive, deve ser uma opção para a partida contra o Barcelona de Ilhéus, já que Rogério Ceni se vê com poucas alternativas para usar como referência de ataque.

Vale lembrar que o atacante uruguaio de 23 anos pertence ao Grêmio e está no Bahia por empréstimo até o fim deste ano.

Como foi o treino do Bahia?

Os atletas que jogaram contra o Galícia no último sábado não foram a campo no treino deste domingo, a exemplo de alguns nomes do time principal, como Erick, Cauly e Michel Araújo. O restante do grupo, porém, realizou trabalhos táticos e técnicos sob o comando de Rogério Ceni.

Primeiro, foi aplicado um treino de enfrentamento em campo reduzido e, logo em seguida, um tático de 11 contra 11 em campo aberto. Por fim, eles aprimoraram os lances de bolas paradas.

O atacante Sanabria deu continuidade aos trabalhos de transição com atividades físicas e técnicas no gramado.

A tendência é que Rogério Ceni comece a utilizar a equipe principal do Bahia aos poucos até a estreia no Brasileirão, marcada para o dia 28 de janeiro, uma quarta-feira, contra o Corinthians. Antes disso, o Esquadrão tem esse jogo contra o Barcelona e o clássico contra o Vitória no próximo domingo, no Barradão.