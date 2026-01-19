O Coritiba negocia a contratação do lateral-esquerdo Camilo Cándido, ex-Bahia e vinculado ao Cruz Azul, do México. O jogador de 30 anos é alvo de outros dois clubes no mercado.

A diretoria alviverde iniciou as conversas com o atleta, mas tem o Houston Dynamo, da MLS, e o Atlético Nacional, da Colômbia, como concorrentes. O interesse foi divulgado inicialmente pela rádio uruguaia El Espectador Deportes.

Em 2025, Cándido atuou emprestado ao Atlético Nacional-COL, com um gol e sete assistências em 57 partidas. Antes do empréstimo, ele ainda fez 16 jogos pelo Cruz Azul, totalizando 73 confrontos na temporada.

No Coxa, o técnico Fernando Seabra conta com o titular Bruno Melo e o reserva João Almeida como opções na posição.

Carreira de Camilo Cándido, alvo do Coritiba

Camilo Cándido iniciou a carreira no Rampla Juniors, do Uruguai, entre 2017 e 2018. Depois, passou por Juventud e se firmou no Liverpool Montevidéu.

Na sequência, ficou duas temporadas e meia no Nacional, com sete gols e seis assistências em 96 partidas. No segundo semestre de 2023, foi emprestado ao Bahia e atuou 19 vezes, com um gol e dois passes decisivos.

No começo de 2024, o lateral-esquerdo se transferiu ao mexicano Cruz Azul, com 38 jogos. Em 2025, atuou pelo Atlético Nacional.

Reforços do Coritiba

O Coritiba já anunciou nove jogadores para 2026: o zagueiro Thiago Santos, o lateral-direito Tinga, os volantes Willian Oliveira e Fernando Sobral, o meia Gustavo, e os atacantes Fabinho, Lavega, Pedro Rocha e Breno Lopes.