Ceni revela busca por atacante e planeja sequência do Bahia

Mais uma vez soberando na partida, o Bahia bateu o Galícia por 3 a 0 no último sábado, na Arena Fonte Nova, e seguiu com 100% de aproveitamento no Campeonato Baiano. No retorno do time profissional, quem brilhou com duas assistências e um gol foi o volante Erick, atleta de maior destaque no confronto. Ainda assim, Rogério Ceni detectou alguns pontos de melhoria no elenco para a sequência da temporada.

Um desses pontos foi a posição de centroavante. O treinador escalou Cauly e Ruan Pablo como jogadores mais avançados, sendo este último o responsável por fazer a função de camisa 9 na partida, o que não é o habitual para o ponta de 17 anos.

— O Ruan Pablo jogou na mesma posição do último jogo, contra o Bahia de Feira e Jequié. Ele se colocou contra o Bahia de Feira mais aberto. Acho que ele tem dificuldade nessa função [de centroavante], só temos o Willian no momento. Estamos tentando a contratação de outro jogador. Ele jogou com Dell fazendo dupla de ataque, com Cauly. Não jogando de costas, mas um pouquinho pela esquerda. Ele teve oportunidades. Vamos passar a treinar mais isso com ele. Ele pode jogar mais por fora, que é como ele tem força. Estamos trabalhando com ele nesse sentido — avaliou Ceni.

Willian José, neste momento, é o único centroavante de origem no elenco do Bahia, que também ganhou mais uma opção de versatilidade no ataque com a chegada de Cristian Olivera.

— O Kauê [Furquim] entrou bem, o Ruan Pablo precisamos trabalhar mais nessa posição. Dell entrou mais uma vez, o David. Achei mais ansiosos hoje. Neste domingo, o Kike [Cristian] começa a treinar no campo com a gente.

Escolhidos de Ceni, Ruan Pablo e Kauê Furquim comemoram gol do Bahia contra o Galícia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Bahia tem maratona pela frente

Ainda sobre a rodagem do elenco, Ceni detalhou o planejamento do Bahia para os próximos jogos em uma semana que deve ser fundamental neste início de temporada da equipe. A partir das 19h15 desta terça-feira (horário de Brasília), o Tricolor recebe o Barcelona de Ilhéus na Arena Fonte Nova, pela quarta rodada do Campeonato Baiano. Já às 16h do próximo domingo, o time tem o clássico Ba-Vi contra o Vitória, no Barradão, o último jogo antes da estreia contra o Corinthians no Brasileirão.

— Os meninos também cansam. Tenho que pensar em risco de lesão. A partir de quarta vamos pensar no jogo do Vitória, Corinthians. A nossa programação estava fechada com dois jogos com sub-20, esse jogo contra o Galícia com uma equipe e o próximo [Barcelona] com outra — completou.