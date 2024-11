Bahia x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Bahia e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (24), em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), no Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), com transmissão da TV Globo e do Premiere. No primeiro turno da competição, o Tricolor conseguiu vencer o Furacão por 3 a 1 em Curitiba, com gols de Everaldo, Biel e Luciano Juba. O Furacão só conseguiu descontar com Di Yorio. ➡️ Clique para assistir no Premiere

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Bahia chega para essa partida tentando se manter na luta por uma vaga na Libertadores após uma sequência ruim de resultados que o empurrou para a 8ª posição na tabela, com 46 pontos. A equipe perdeu a última partida para o Palmeiras, em casa, por 1 a 2. Essa foi a quarta derrota consecutiva da equipe comandada por Rogério Ceni.

Já o Athletico-PR tenta se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe ocupa a 14ª colocação do campeonato, com 40 pontos, apenas 3 a mais do que o primeiro time do Z4. O Furação venceu o confronto contra o Atlético-GO, na última rodada, por 2 a 0, e agora espera melhorar seu aproveitamento, já que, nos últimos cinco jogos, perdeu três e venceu dois.

Tudo sobre o jogo de hoje entre Bahia e Athletico-PR (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Bahia x Athletico-PR

Brasileirão Série A - 35ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 24 de novembro, 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

🕴️ Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima

🔍 VAR: Adriano de Assis Miranda

⚽Escalações prováveis de Bahia e Athletico-PR

Bahia

Adriel (Marcos Felipe), Santiago Arias (Gilberto), Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly (Biel) e Éverton Ribeiro; Thaciano e Lucho Rodríguez. (Técnico: Rogério Ceni)

Athletico-PR

Mycael; Léo Godoy, Lucas Belezi, Mateo Gamarra e Esquivel; Fernandinho (Erick), Felipinho e João Cruz; Tomás Cuello, Nikão e Pablo.(Técnico: Lucho González)