Brasileirão: veja as chances de título e rebaixamento após Fluminense 2 x 2 Fortaleza

Em jogo que valia muito para os dois clubes, Fluminense e Fortaleza ficaram só no empate no Maracanã, na última sexta-feira (22). Após a última partida da 34ª rodada do Brasileirão, o matemático Tristão Garcia atualizou as chances de título e de rebaixamento dos clubes através do site "Infobola".

Segundo o site, o líder Botafogo tem 59% de chances de título, enquanto o Palmeiras está com 37%. O Alvinegro soma 69 pontos, contra 67 do Alviverde. Para o matemático, o Fortaleza (64 pontos) tem 2% possibilidade de ser campeão, seguido por Flamengo (62) e Internacional (62), ambos com 1%.

Na parte de baixo da tabela, Tristão Garcia coloca o lanterna Atlético-GO (26 pontos) com 100% de chances de cair para a Série B, seguido pelo Cuiabá (29), com 99%. Ainda no Z-4, Red Bull Bragantino (37) e Criciúma (37) têm 57% e 55% de chances de serem rebaixados, respectivamente.

Já fora do Z-4, o Juventude (38 pontos) tem 39%, seguido por Fluminense (38) com 30%; Ahtletico Paranaense (40) com 9%; Grêmio (40) com 7%; Vitória (41) com 3%; e Atlético-MG (43) com 1%. Vasco, Corinthians, Bahia, Cruzeiro e São Paulo não têm chances de título ou de rebaixamento, segundo o matemático.

Últimas rodadas do Brasileirão

Restam apenas quatro rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, com vários jogos decisivos. Um deles ocorre na próxima terça-feira (26), entre o líder Botafogo e o segundo colocado Palmeiras, em São Paulo. Antes, neste sábado (23), o Alvinegro pega o Vitória, enquanto o Alviverde encara o Atlético-GO.

Veja os jogos da 35ª rodada:

Juventude x Cuiabá

Botafogo x Vitória

Atlético-GO x Palmeiras

São Paulo x Atlético-MG

Corinthians x Vasco

Internacional x Red Bull Bragantino

Bahia x Athletico Paranaense

Fluminense x Criciúma

Fortaleza x Flamengo

Cruzeiro x Grêmio