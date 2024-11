O Estádio da Fonte Nova, em Salvador, é um dos templos do futebol brasileiro. Ao longo de décadas, o estádio, oficialmente conhecido como Arena Fonte Nova após sua modernização, recebeu públicos impressionantes, especialmente em clássicos e jogos decisivos envolvendo Bahia e Vitória. A capacidade do estádio já permitiu públicos superiores a 100 mil pessoas, tornando a Fonte Nova um dos estádios mais lotados do país em suas principais partidas. Confira os dez maiores públicos da história da Fonte Nova, com confrontos épicos que marcaram a memória dos torcedores.

10 jogos com os maiores públicos da Fonte Nova na história

1. Bahia 2 x 1 Fluminense – Campeonato Brasileiro – 12 de fevereiro de 1989

O maior público da história da Fonte Nova ocorreu na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1988, quando o Bahia enfrentou o Fluminense em uma partida emocionante. Com 110.438 torcedores presentes, o Bahia venceu por 2 a 1 e avançou à final, em um jogo histórico para o futebol baiano.

2. Bahia 1 x 1 Vitória – Baiano – 7 de agosto de 1994

O maior público de um clássico Ba-Vi na Fonte Nova foi registrado em 1994, durante a decisão do Campeonato Baiano. O empate entre Bahia e Vitória atraiu 97.240 torcedores, estabelecendo o recorde para o clássico entre as duas maiores torcidas do estado.

3. Bahia 1 x 0 Flamengo – Amistoso – 4 de março de 1971

Em um amistoso pelo Torneio Luiz Viana Filho, que marcou a reinauguração da Fonte Nova, o Bahia enfrentou o Flamengo e venceu por 1 a 0. Esse jogo, realizado em uma rodada dupla com a partida entre Vitória e Grêmio, reuniu 94.972 torcedores.

4. Bahia 3 x 0 Santos – Campeonato Brasileiro – 14 de setembro de 1986

Pelo Campeonato Brasileiro de 1986, o Bahia enfrentou o Santos e venceu por 3 a 0, com 93.455 torcedores presentes na Fonte Nova. Esse público marcou um dos grandes momentos do estádio em competições nacionais.

continua após a publicidade

5. Bahia 2 x 1 Internacional – Campeonato Brasileiro – 15 de fevereiro de 1989

Na decisão do Campeonato Brasileiro de 1988, o Bahia enfrentou o Internacional e venceu por 2 a 1, garantindo o título nacional. A partida, que contou com 90.508 torcedores, consolidou o Bahia como campeão brasileiro e foi um dos maiores públicos da história da Fonte Nova.

6. Bahia 0 x 1 Vitória – Baiano – 26 de março de 1972

Em outro clássico Ba-Vi pelo Campeonato Baiano de 1972, o Vitória venceu o Bahia por 1 a 0 diante de 90.000 torcedores. Esse público reforçou a tradição dos clássicos baianos como grandes eventos de público.

7. Bahia 0 x 3 Vitória – Campeonato Baiano – 23 de fevereiro de 1997

Em 1997, o Vitória derrotou o Bahia por 3 a 0 pelo Campeonato Baiano, atraindo 87.725 torcedores. Essa partida mostrou mais uma vez a paixão da torcida baiana pelos jogos entre os dois principais clubes do estado.

8. Bahia 2 x 1 Vitória – Baiano – 29 de novembro de 1981

Outro clássico Ba-Vi memorável ocorreu em 1981, quando o Bahia venceu o Vitória por 2 a 1 em uma partida com 87.117 torcedores presentes. O jogo consolidou a força da torcida tricolor em Salvador.

9. Bahia 1 x 0 Vitória – Baiano – 1 de agosto de 1971

Em 1971, o Bahia venceu o Vitória por 1 a 0 pelo Campeonato Baiano, em um jogo que reuniu 84.785 torcedores. Esse público reforçou a tradição dos clássicos entre Bahia e Vitória como grandes espetáculos na Fonte Nova.

10. Bahia 0 x 0 Vitória – Baiano – 29 de março de 1998

Fechando a lista, um empate sem gols entre Bahia e Vitória pelo Campeonato Baiano de 1998 atraiu 84.359 torcedores à Fonte Nova. Esse clássico foi mais uma prova da intensa rivalidade entre os dois clubes e da capacidade do estádio de lotar em jogos importantes.

Os maiores públicos da Fonte Nova mostram a importância do estádio para o futebol baiano e brasileiro. Com jogos históricos, a Fonte Nova continua a ser um dos principais palcos para grandes confrontos, celebrando a paixão e o entusiasmo dos torcedores baianos.