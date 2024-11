O Brasileirão, principal divisão de futebol do Brasil, foi eleito o segundo campeonato no mundo em que mais lucra com transferências de jogadores. Segundo estudo divulgado pelo Observatório do Futebol (CIES), o Campeonato Brasileiro já movimentou mais de 1,49 bilhão de euros (R$ 9 bilhões) na última década.

Apesar dos altos valores do Brasileirão, a primeira posição ficou com a Liga Portuguesa, que lidera a lista entre as mais rentáveis do mundo da bola na década. Os clubes portugueses lucraram com mais de 1,93 bilhões de euros (R$ 11,9 bilhões), ainda mais pelo forte investimento em jovens talentos sul-americanos, caso valorizem no mercado da bola.

Confira o ranking completo:

1º. Liga Portuguesa 1,93 bilhões de euros (R$ 11,9 bilhões) 2º= Campeonato Brasileiro 1,49 bilhão de euros (R$ 9 bilhões) 2º= Campeonato Holandês 1,49 bilhão de euros (R$ 9 bilhões) 4º. Segunda divisão inglesa 1,48 bilhão de euros (R$ 8,9 bilhões) 5º. Campeonato Argentino 1,29 bilhão de euros (R$ 7,8 bilhões) 6º. Campeonato Belga 1,10 bilhão de euros (R$ 6,6 bilhões) 7º. Segunda divisão francesa 816 milhões de euros (R$ 4,9 bilhões) 8º. Campeonato Austríaco 576 milhões de euros (R$ 3,48 bilhões) 9º. Campeonato Croata 569 milhões de euros (R$ 3,44 bilhões) 10º. Campeonato Dinamarquês 556 milhões de euros (R$ 3,3 bilhões)

A Premier League, reconhecida como a liga mais rica do mundo, também se destaca pelos maiores déficits em transferências de jogadores, segundo levantamento do CIES. Ao longo da última década, os clubes ingleses gastaram 23,1 bilhões de euros (mais de R$ 139 bilhões), enquanto arrecadaram apenas 11,4 bilhões com vendas, resultando em um déficit líquido de 11,6 bilhões de euros (R$ 70,5 bilhões).

Vale destacar que este valor, da Premier League, ainda é muito superior ao prejuízo registrado pela Liga Saudita, 1,8 bilhão de euros (R$ 10,8 bilhões) e pela Série A italiana, 1,4 bilhão de euros (R$ 8,4 bilhões).

