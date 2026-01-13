Bahia de Feira x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Baianão
Equipes se enfrentam às 19h15 desta quarta-feira
- Matéria
- Mais Notícias
Bahia de Feira e Bahia se reencontram em duelo de "xarás" a partir das 19h15 desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Cajueiro, pela segunda rodada do Campeonato Baiano. A partida será transmitida ao vivo pelo canal TVE. Clique aqui para assistir.
Relacionadas
- Bahia
Ceni elogia garotos do Bahia contra o Jequié e traça meta para 2026
Bahia12/01/2026
- Futebol Nacional
Bahia perde para o Atlético-PI nos pênaltis e está eliminado da Copinha
Futebol Nacional12/01/2026
- Futebol Nacional
Bahia reage à investida do Corinthians e renova com joia da base
Futebol Nacional10/01/2026
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
As duas equipes se enfrentaram pela última vez na quarta rodada do Baianão 2024, neste mesmo estádio, e o Bahia levou a melhor ao vencer por 2 a 0.
Ficha do jogo
➡️Bahia reage à investida do Corinthians e renova com joia da base
Como vem o Bahia de Feira?
Campeão da Série B do Baianão no ano passado, o Tremendão reestreou na elite com um empate sem gols na noite do último domingo contra a Juazeirense, no Adauto Moraes. A equipe comandada por João Carlos, inclusive, manteve alguns destaques da conquista de 2025 no elenco, como Alex Cazumba e Ronan.
Como chega o Bahia?
Já o Bahia, atual campeão estadual, chega embalado para a partida depois de vencer bem o Jequié no último domingo com um placar de 4 a 2. Mesmo com um time alternativo, repleto de garotos da base, o Tricolor se comportou bem sob o comando de Rogério Ceni, que deve manter a base da equipe.
Confira arbitragem e onde assistir Bahia de Feira x Bahia
BAHIA DE FEIRA x BAHIA
2ª RODADA DO CAMPEONATO BAIANO
📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de janeiro, às 19h15 (de Brasília);
📍 Local: Arena Cajueiro, Feira de Santana;
📺 Onde assistir Bahia de Feira x Bahia: TVE;
🟨 Árbitro: Bruno Nogueira Prado;
🚩 Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Edevan de Oliveira Pereira;
4️⃣ Quarto árbitro: Jeferson Silva Andrade.
Prováveis escalações
BAHIA DE FEIRA (Técnico: João Carlos):
Milton; Dodô, Matheus Recife, Eduardo e Cazumbá; Wellington, Jr. Santos, Arthur e Lucas Santos; Ronan e Palácios.
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):
João Paulo; Marcos Victor, Fredi, Luiz Gustavo e Zé Guilherme; Rezende, Jota e Pedrinho; Kauê Furquim, Ruan Pablo e Dell.
- Matéria
- Mais Notícias