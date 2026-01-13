Bahia de Feira e Bahia se reencontram em duelo de "xarás" a partir das 19h15 desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Cajueiro, pela segunda rodada do Campeonato Baiano. A partida será transmitida ao vivo pelo canal TVE. Clique aqui para assistir.

As duas equipes se enfrentaram pela última vez na quarta rodada do Baianão 2024, neste mesmo estádio, e o Bahia levou a melhor ao vencer por 2 a 0.

Ficha do jogo BDF BAH Baianão 2ª rodada Data e Hora Quarta-feira, 14 de janeiro, às 19h15 (horário de Brasília) Local Arena Cajueiro, Feira de Santana Árbitro Bruno Nogueira Prado Assistentes Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Edevan de Oliveira Pereira Var Não tem Onde assistir TVE Bahia (TV aberta e Youtube)

➡️Bahia reage à investida do Corinthians e renova com joia da base

Como vem o Bahia de Feira?

Campeão da Série B do Baianão no ano passado, o Tremendão reestreou na elite com um empate sem gols na noite do último domingo contra a Juazeirense, no Adauto Moraes. A equipe comandada por João Carlos, inclusive, manteve alguns destaques da conquista de 2025 no elenco, como Alex Cazumba e Ronan.

Como chega o Bahia?

Já o Bahia, atual campeão estadual, chega embalado para a partida depois de vencer bem o Jequié no último domingo com um placar de 4 a 2. Mesmo com um time alternativo, repleto de garotos da base, o Tricolor se comportou bem sob o comando de Rogério Ceni, que deve manter a base da equipe.

Jota e Ruan Pablo comemoram gol do Bahia contra o Jequié (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Confira arbitragem e onde assistir Bahia de Feira x Bahia

BAHIA DE FEIRA x BAHIA

2ª RODADA DO CAMPEONATO BAIANO

📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de janeiro, às 19h15 (de Brasília);

📍 Local: Arena Cajueiro, Feira de Santana;

📺 Onde assistir Bahia de Feira x Bahia: TVE;

🟨 Árbitro: Bruno Nogueira Prado;

🚩 Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Edevan de Oliveira Pereira;

4️⃣ Quarto árbitro: Jeferson Silva Andrade.

Prováveis escalações

BAHIA DE FEIRA (Técnico: João Carlos):

Milton; Dodô, Matheus Recife, Eduardo e Cazumbá; Wellington, Jr. Santos, Arthur e Lucas Santos; Ronan e Palácios.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):

João Paulo; Marcos Victor, Fredi, Luiz Gustavo e Zé Guilherme; Rezende, Jota e Pedrinho; Kauê Furquim, Ruan Pablo e Dell.