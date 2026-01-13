menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Bahia de Feira x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Baianão

Equipes se enfrentam às 19h15 desta quarta-feira

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 13/01/2026
19:39
Bahia de Feira e Bahia se enfrentam pelo Baianão (Foto: arte / Lance!)
imagem cameraBahia de Feira e Bahia se enfrentam pelo Baianão (Foto: arte / Lance!)
Bahia de Feira e Bahia se reencontram em duelo de "xarás" a partir das 19h15 desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Cajueiro, pela segunda rodada do Campeonato Baiano. A partida será transmitida ao vivo pelo canal TVE. Clique aqui para assistir.

As duas equipes se enfrentaram pela última vez na quarta rodada do Baianão 2024, neste mesmo estádio, e o Bahia levou a melhor ao vencer por 2 a 0.

Ficha do jogo

Escudo do Bahia de Feira
BDF
Bahia-escudo-onde-assistir
BAH
Baianão
2ª rodada
Data e Hora
Quarta-feira, 14 de janeiro, às 19h15 (horário de Brasília)
Local
Arena Cajueiro, Feira de Santana
Árbitro
Bruno Nogueira Prado
Assistentes
Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Edevan de Oliveira Pereira
Var
Não tem
Onde assistir
TVE Bahia (TV aberta e Youtube)

➡️Bahia reage à investida do Corinthians e renova com joia da base

Como vem o Bahia de Feira?

Campeão da Série B do Baianão no ano passado, o Tremendão reestreou na elite com um empate sem gols na noite do último domingo contra a Juazeirense, no Adauto Moraes. A equipe comandada por João Carlos, inclusive, manteve alguns destaques da conquista de 2025 no elenco, como Alex Cazumba e Ronan.

Como chega o Bahia?

Já o Bahia, atual campeão estadual, chega embalado para a partida depois de vencer bem o Jequié no último domingo com um placar de 4 a 2. Mesmo com um time alternativo, repleto de garotos da base, o Tricolor se comportou bem sob o comando de Rogério Ceni, que deve manter a base da equipe.

Jota e Ruan Pablo comemoram gol do Bahia contra o Jequié (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Jota e Ruan Pablo comemoram gol do Bahia contra o Jequié (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Confira arbitragem e onde assistir Bahia de Feira x Bahia

BAHIA DE FEIRA x BAHIA
2ª RODADA DO CAMPEONATO BAIANO

📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de janeiro, às 19h15 (de Brasília);
📍 Local: Arena Cajueiro, Feira de Santana;
📺 Onde assistir Bahia de Feira x Bahia: TVE;
🟨 Árbitro: Bruno Nogueira Prado;
🚩 Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Edevan de Oliveira Pereira;
4️⃣ Quarto árbitro: Jeferson Silva Andrade.

Prováveis escalações

BAHIA DE FEIRA (Técnico: João Carlos):
Milton; Dodô, Matheus Recife, Eduardo e Cazumbá; Wellington, Jr. Santos, Arthur e Lucas Santos; Ronan e Palácios.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):
João Paulo; Marcos Victor, Fredi, Luiz Gustavo e Zé Guilherme; Rezende, Jota e Pedrinho; Kauê Furquim, Ruan Pablo e Dell.

