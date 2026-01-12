O Atlético Piauiense está na terceira fase da Copinha! Com uma boa dose de emoção, o Cavernão garantiu a classificação nos pênaltis ao vencer por 5 a 4 depois de um empate frenético por 2 a 2 no tempo normal, na tarde desta segunda-feira, no Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto. Luis Carlos abriu o placar para o time do Piauí, enquanto Fernando Gabriel e Ryan Nascimento viraram para os baianos. Já na metade da etapa final, Vinicius aproveitou a expulsão do zagueiro Dodô para empatar novamente o placar e levar a disputa para a marca da cal.

Agora o time piauiense espera o vencedor do confronto entre Inter de Limeira e América-MG, que vai definir o adversário da 3ª fase.

Bahia e Atlético-PI fazem jogo frenético

O jogo começou quente no Teixeirão, e o Bahia criou a primeira grande chance com Ryan Nascimento, que apareceu livre na área para aproveitar cruzamento de João Andrade e parou em grande defesa de Fabrício. Foi aí que o famoso ditado "quem não faz, toma" entrou em ação. Um minuto depois, o Atlético Piauiense roubou a bola no campo de ataque e abriu o placar em lindo chute de Luis Carlos.

Mas o Bahia tratou de responder rápido. Depois de criar mais uma oportunidade com Ryan Nascimento, o Tricolor chegou ao empate em jogada de lateral. João Andrade recebeu lançamento na linha de fundo e cruzou na medida para Fernando Gabriel aparecer na área e empurrar para as redes aos 10 minutos. O jogo caiu de ritmo depois de uma parada técnica na metade do primeiro tempo, e o Bahia só voltou a ameaçar perto do intervalo, mas parou no goleiro Fabrício.

Fernando Gabriel e Carioca comemoram gol do Bahia contra o Atlético-PI na Copinha (Foto: Agatha Marques/@agathamarquesfoto)

A equipe baiana manteve a alta voltagem na etapa final e virou o jogo logo no primeiro minuto. Depois de cruzamento de Roger, Ryan Nascimento apareceu na área e empurrou para as redes de Fabrício. Mas o Atlético não deixou barato e mostrou-se um time bem treinado. Depois de quase fazer um gol olímpico com Gustavo, o time piauiense empatou a partida aos 21 em uma jogada ensaiada de escanteio que terminou em chute preciso de Vinicius dentro da área.

O Bahia se complicou ainda mais a partir dos 27 minutos, quando Dodô levou o segundo cartão amarelo logo depois de entrar em campo e deixou o Tricolor com menos um em campo. Com menos jogadores de linha, a equipe baiana sofreu até o último minuto e viu Kaylan perder um gol debaixo das traves. No fim, tudo igual no Teixeirão, resultado que levou a decisão para os pênaltis.

Disputa de pênaltis

BAHIA

Guilherme ⚽

Roger Gabriel ⚽

Gerald ❌

João Henrique ⚽

Anthony ⚽

ATLÉTICO-PI

Cauã Marley ⚽

Vinicius ⚽

Kaylan ⚽

Gustavo ⚽

Paulo Henrique ⚽

✅Ficha técnica

BAHIA 2 (4) x (5) 2 ATLÉTICO-PI

2ª FASE DA COPINHA

📆 Data e horário: segunda-feira, 12 de janeiro, às 15h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Benedito Teixeira, São José do Rio Preto;

🥅 Gols: Luis Carlos, 4'/1ºT; Vinicius, 21'/2ºT (Atlético-PI) | Fernando Gabriel, 10'/1ºT; Ryan Nascimento, 1'/2ºT (Bahia);

🟨 Cartões amarelos: Saymon, Daniel, Dodô (Bahia);

🟥 Cartões vermelhos: Dodô (Bahia);

⚽ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Leonardo Galbes):

Iuri; Fernando Gabriel (Guilherme), Gerald, Daniel e Daniel Lima (Dodô); Saymon, Anthony, Roger e Carioca (Emmanuel); João Andrade (Santana) e Ryan Nascimento (João Henrique).

ATLÉTICO-PI (Técnico: Willdson Furtado):

Fabrício; Leandro, Caio Felipe (Alyson Kauan), Cremosinho e Guilherme BH (Kaylan); Pereirão, Cauã Marley, Mota e Erick Cauan (Vinicius); Luis Carlos (Gustavo) e Edson Filho (Paulo Henrique).