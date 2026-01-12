O Bahia estreou com o pé direito na temporada ao bater o Jequié na tarde deste domingo por 4 a 2, na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada do Campeonato Baiano. Com um time alternativo em campo, Rogério Ceni contou com o brilho das pratas da casa para conquistar os três pontos. Jota, Ruan Pablo (2x) e Fredi, todos formados na base do clube, balançaram as redes.

Não à toa, durante a entrevista coletiva pós-jogo, o treinador elogiou o desempenho da garotada, que deve continuar na ativa para as próximas rodadas do Campeonato Baiano, já que o elenco principal se prepara de olho no ínicio do Brasileirão, no dia 28 ou 29 de janeiro.

— Cinco dias de trabalho com eles, mas já entenderam de qualidade de jogo. O que falta de experiência a gente ganha em desejo. Cansaram no final, mas suportaram. Bom para o torcedor ver os jogadores. O futuro do Bahia contra uma equipe profissional, e começamos vencendo, diferente dos últimos anos. Em um campeonato de nove rodadas, mando de campo conta para a final — iniciou.

— É para eles olharem no banco e verem que respondem como atletas profissionais do Bahia. Se quer a glória do jogo, tem que entregar tudo dentro de campo. Não venho para aqui se não for para vencer — completou Ceni depois da partida entre Bahia e Jequié.

Rogério Ceni na Arena Fonte Nova em Bahia x Jequié, pela estreia do Campeonato Baiano (Foto: Fillipe Alves/Agência F8/Gazeta Press)

Triunfo do Bahia faz Ceni pensar grande

A vitória por 4 a 2 parece ter animado Rogério Ceni, que pegou esse gancho dos jogadores jovens para elogiar a filosofia do Grupo City e emendar uma projeção para esta nova temporada que se inicia para o Bahia.

— O Bahia vai ter que andar com as próprias pernas. Mas nada impede que tente. Cruzeiro trouxe o Gerson, pronto. Nós trouxemos o Román, interessante, bom jogador, vai desenvolver. É dentro dessa filosofia. Empresa que visa lucro e também contrata gente para ganhar títulos. Grupo City é [projeto de] 90, 100 anos, e eu não tenho esse tempo. Tento acelerar o processo, exigir mais de mim mesmo para brigar lá em cima. Se a gente ganhar os jogos está tudo tranquilo. Vamos lutar com jogadores jovens, mentalidade boa. Vamos tentar a tentar atender os desejos futebolísticos e financeiros do Grupo, expectativa do torcedor e que possa concluir com uma campanha melhor do que foi este ano e tentar brigar por algo grande.

Além do Campeonato Baiano, o Tricolor ainda tem Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores pela frente em 2026. Mas antes, o objetivo da equipe é vencer o Bahia de Feira, próximo adversário no estadual. As duas equipes entram em campo às 19h15 desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Cajueiro.