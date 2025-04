Ficha do jogo AZ BAR Semifinal Uefa Youth League Data e Hora Quinta-feira (24), às 16h30 (de Brasilia) Local Centre Sportif de Colovray, em Nyon (SUI) Árbitro Mohammad Al-Emara Assistentes Turkka Valjakka e Juuso Mantere Var Jonas Hansen Onde assistir Uefa TV

Neste sexta-feira (25), AZ e Barcelona se enfrentam em jogo válido pela semifinal da Uefa Youth League. O jogo acontece no Centre Sportif de Colovray, em Nyon, na Suiça. O jogo está previsto para começar às 13h (de Brasília) e o duelo terá transmissão ao vivo da Uefa TV (streaming).

Em boa fase na temporada, o AZ chega ao confronto pela semifinal embalado. O clube está em uma sequência de vitórias na Youth League e chega com forte no confronto. Na competição, a última vez em que teve um resultado negativo foi em fevereiro de 2024, quando foi eliminado para o Porto. De lá para cá, na atual edição, o clube venceu seis dos sete jogos em que disputou na Youth League.

O Barcelona também está em uma sequência de vitória e chega ao confronto em uma fase melhor que o AZ. Apesar de não ter tido vantagem no confronto, perdendo a única partida que disputou contra o clube holandês, a equipe espanhola é favorita no confronto, pois está há dez jogos invictos na temporada. O Barcelona é líder do campeonato espanhol sub-19 e foi um dos melhores times na fase de liga da Youth League.

Confira as informações do jogo entre AZ e Barcelona pela UEFA Youth League

✅ FICHA TÉCNICA

AZ SUB-19 X BARCELONA SUB-19

SEMIFINAL – YOUTH LEAGUE

📆 Data e horário: sexta-feira, 25 de abril, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Centre Sportif de Colovray, em Nyon (SUI)

📺 Onde assistir: Uefa TV (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AZ: Zeggen; Menu, Oud, Ouytsel, Saffoe; Budko, Boogaard; Smits, Oerip, Bouziane; Ban

BARCELONA: Yaakobishvili; Espart, Kospo, Cuenca, Farre; Rodríguez, Fariñas, Junyent; Pradas, Alba, Virgili