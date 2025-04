Se preparando para um dos jogos mais importantes na temporada, em que irá decidir o título da Copa do Rei, contra o Real Madrid, no sábado (26), o Barcelona tem uma grande dúvida acerca do time titular para o duelo. Em virtude de lesões, Hansi Flick ainda não sabe quem será o responsável pela armação da equipe.

São dois os nomes que rondam a cabeça de Flick para a decisão de sábado: Dani Olmo e Fermín López. A dúvida aumentou ainda mais depois da lesão de Robert Lewandowski, uma vez que, com isso, o Barça perde um grande poderio ofensivo de ameaça ao adversário.

Ao longo de toda a temporada, Flick vem revezando entre Dani Olmo e Fermín como meia-atacantes. Uma outra opção seria a titularidade de Gavi. Esta, porém, é vista como menos provável, já que suas características não são tão ofensivas.

Fermín, por exemplo, foi utilizado 38 oportunidades, sendo 16 como titular. São cinco gols marcados e oito assistências distribuídas. Na maioria das partidas em que não foi titular, Dani Olmo foi o escolhido como substituto. Os números do camisa 20 provam isso: 31 jogos na temporada e 17 como titular, tendo dez gols e cinco assistências.

O que pode pesar a favor de Dani Olmo é a experiência. Atualmente com 26 anos, o meia já possui vasto currículo em jogos grandes, com destaque para a final da Eurocopa de 2024, em que foi um dos protagonistas do título da Espanha sendo o titular e camisa 10. Fermín é cria de La Masia e tem apenas 21 anos.

Dani Olmo em partida pelo Barcelona (Foto: Marc Graupera / Barcelona)

Balde não estará na escalação do Barcelona na Copa do Rei

Além de Robert Lewandowski, Hansi Flick já sabe que também não poderá contar com o lateral-esquerdo Alejandro Balde para a final contra o Real. O jogador sofreu lesão muscular e será baixa. A tendência é que Gerard Martín assuma seu lugar entre os titulares.

A provável escalação do Barcelona contra o Real Madrid na Copa do Rei é a seguinte: Szczesny: Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; e Ferran Torres.