Avenida x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Campeonato Gaúcho 2026
Periquito e Tricolor se enfrentam pela primeira rodada
Avenida e Grêmio se enfrentam pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho 2026. A bola rola neste sábado (10), às 21h (de Brasília), no estádio Eucaliptos. O jogo terá transmissão dos canais Sportv (tv fechada) e Premiere (streaming).
Como chegam os dois times?
O Avenida volta de um longo período sem jogos, já que atuou apenas no estadual do ano passado e está sem divisão nacional. Essa é a quarta temporada do Alviverde na elite do futebol gaúcho.
O técnico Gabriel Dura, que assumiu o Periquito durante o Gauchão de 2025 e salvou do rebaixamento, foi mantido no cargo - ele tem apenas 29 anos, o mais jovem do torneio. Do elenco, só o experiente goleiro Rodrigo Mamá permaneceu.
O Grêmio vem de mudanças na diretoria e no comando técnico, além de grande reformulação no elenco. Foram 12 saídas até aqui, com uma contratação confirmada e outra encaminhada.
Para o estadual, o treinador Luís Castro tem as baixas do volante Villasanti, do meia Monsalve e do atacante Braithwaite, machucados, que ficam fora de todo o Gauchão. O lateral-esquerdo Marlon, com dores musculares, também fica de fora da estreia - Caio Paulista, único reforço anunciado, assume a posição.
Confira as informações do jogo entre Avenida e Grêmio pelo Campeonato Gaúcho
✅ FICHA TÉCNICA
AVENIDA X GRÊMIO
1ª RODADA - CAMPEONATO GAÚCHO
📆 Data e horário: Sábado, 10 de janeiro, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul (RS)
📺 Onde assistir: Sportv (tv fechada) e Premiere (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro:
🚩 Assistentes:
🖥️ Quarto árbitro:
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
AVENIDA (Técnico: Gabriel Dura)
Rodrigo Mamá; Cristian Lessa, Zé Pedro, Jô e Vini Silva; Anderson Recife, Anderson Uchôa e Dionatam Machado; Wellisson, Xandy e Emerson Tucão.
GRÊMIO (Técnico: Luís Castro)
Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemman e Caio Paulista; Edenilson, Arthur e Cristaldo; Aravena, Willian e Carlos Vinícius.
