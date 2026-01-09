menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Avenida x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Campeonato Gaúcho 2026

Periquito e Tricolor se enfrentam pela primeira rodada

Avatar
Lance!
Santa Cruz do Sul (RS)
Dia 09/01/2026
20:00
Ficha técnica: Avenida x Grêmio
imagem cameraAvenida e Grêmio estreiam pelo estadual. Foto: Arte/Lance!
Avenida e Grêmio se enfrentam pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho 2026. A bola rola neste sábado (10), às 21h (de Brasília), no estádio Eucaliptos. O jogo terá transmissão dos canais Sportv (tv fechada) e Premiere (streaming).

Como chegam os dois times?

O Avenida volta de um longo período sem jogos, já que atuou apenas no estadual do ano passado e está sem divisão nacional. Essa é a quarta temporada do Alviverde na elite do futebol gaúcho.

O técnico Gabriel Dura, que assumiu o Periquito durante o Gauchão de 2025 e salvou do rebaixamento, foi mantido no cargo - ele tem apenas 29 anos, o mais jovem do torneio. Do elenco, só o experiente goleiro Rodrigo Mamá permaneceu.

O Grêmio vem de mudanças na diretoria e no comando técnico, além de grande reformulação no elenco. Foram 12 saídas até aqui, com uma contratação confirmada e outra encaminhada.

Para o estadual, o treinador Luís Castro tem as baixas do volante Villasanti, do meia Monsalve e do atacante Braithwaite, machucados, que ficam fora de todo o Gauchão. O lateral-esquerdo Marlon, com dores musculares, também fica de fora da estreia - Caio Paulista, único reforço anunciado, assume a posição.

Confira as informações do jogo entre Avenida e Grêmio pelo Campeonato Gaúcho

✅ FICHA TÉCNICA
AVENIDA X GRÊMIO
1ª RODADA - CAMPEONATO GAÚCHO

📆 Data e horário: Sábado, 10 de janeiro, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul (RS)
📺 Onde assistir: Sportv (tv fechada) e Premiere (streaming)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro:
🚩 Assistentes:
🖥️ Quarto árbitro:

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
AVENIDA (Técnico: Gabriel Dura)
Rodrigo Mamá; Cristian Lessa, Zé Pedro, Jô e Vini Silva; Anderson Recife, Anderson Uchôa e Dionatam Machado; Wellisson, Xandy e Emerson Tucão.

GRÊMIO (Técnico: Luís Castro)
Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemman e Caio Paulista; Edenilson, Arthur e Cristaldo; Aravena, Willian e Carlos Vinícius.

circulo com pontos dentroTudo sobre

