Avenida e Grêmio se enfrentam pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho 2026. A bola rola neste sábado (10), às 21h (de Brasília), no estádio Eucaliptos. O jogo terá transmissão dos canais Sportv (tv fechada) e Premiere (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como chegam os dois times?

O Avenida volta de um longo período sem jogos, já que atuou apenas no estadual do ano passado e está sem divisão nacional. Essa é a quarta temporada do Alviverde na elite do futebol gaúcho.

O técnico Gabriel Dura, que assumiu o Periquito durante o Gauchão de 2025 e salvou do rebaixamento, foi mantido no cargo - ele tem apenas 29 anos, o mais jovem do torneio. Do elenco, só o experiente goleiro Rodrigo Mamá permaneceu.

continua após a publicidade

O Grêmio vem de mudanças na diretoria e no comando técnico, além de grande reformulação no elenco. Foram 12 saídas até aqui, com uma contratação confirmada e outra encaminhada.

Para o estadual, o treinador Luís Castro tem as baixas do volante Villasanti, do meia Monsalve e do atacante Braithwaite, machucados, que ficam fora de todo o Gauchão. O lateral-esquerdo Marlon, com dores musculares, também fica de fora da estreia - Caio Paulista, único reforço anunciado, assume a posição.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Avenida e Grêmio pelo Campeonato Gaúcho

✅ FICHA TÉCNICA

AVENIDA X GRÊMIO

1ª RODADA - CAMPEONATO GAÚCHO

📆 Data e horário: Sábado, 10 de janeiro, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul (RS)

📺 Onde assistir: Sportv (tv fechada) e Premiere (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro:

🚩 Assistentes:

🖥️ Quarto árbitro:

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AVENIDA (Técnico: Gabriel Dura)

Rodrigo Mamá; Cristian Lessa, Zé Pedro, Jô e Vini Silva; Anderson Recife, Anderson Uchôa e Dionatam Machado; Wellisson, Xandy e Emerson Tucão.

GRÊMIO (Técnico: Luís Castro)

Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemman e Caio Paulista; Edenilson, Arthur e Cristaldo; Aravena, Willian e Carlos Vinícius.