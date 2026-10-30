Audace Cerignola x Catania: onde assistir, horário e escalações
Audace Cerignola x Catania: pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Audace Cerignola e Catania se enfrentam neste sábado (31), às 10h30 (horário de Brasília), no Campo Comunale Domenico Monterisi, em Cerignola, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Audace Cerignola foi derrotado pelo Monopoli por 2 a 0, pela Serie C1, em 25 de outubro. Já o Catania venceu o Giugliano por 6 a 0, pela Serie C1, em 25 de outubro.
Na tabela de classificação, o Audace Cerignola ocupa a 10ª colocação, com 14 pontos. O Catania, por sua vez, está em 6º lugar, com 18 pontos.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 31 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Campo Comunale Domenico Monterisi, Cerignola
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 31 de Outubro de 2026, às 10h30
Local: Campo Comunale Domenico Monterisi, Cerignola
Rodada: 12
Fase: Girone C
Escalações prováveis
Audace Cerignola
Técnico: R. Catalano
A. Viola; K. Miranda, A. Kurti, M. Cocorocchio e M. Sellaf; C. Cretella, G. Vitale e G. Volpe; L. D'Orazio, M. Nanula e C. Padula.
Catania
Técnico: E. Longo
A. Dini; A. Allegretto, M. Di Gennaro, E. Cabianca e E. Masciangelo; A. Vallocchia, A. Quaini e G. Lunetta; N. Cavuoti, E. Cicerelli e M. Coda.
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