Onde Assistir

Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Brasileiro

Partida é válida pela 1° rodada do Brasileirão

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 27/01/2026
19:00
Atlético-MG x Palmeiras (Arte Lance!)
imagem cameraAtlético-MG x Palmeiras (Arte Lance!)
Ver Resumo da matéria por IA
Nesta quarta-feira (28), o Atlético recebe o Palmeiras às 19h na Arena MRV, em confronto válido pela 1° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Nesta quarta-feira (28), o Atlético recebe o Palmeiras às 19h na Arena MRV, em confronto válido pela 1° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo

Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
PAL
1° rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
quarta-feira, 28 de janeiro às 19h (horário de Brasília)
Local
Arena MRV (BH)
Árbitro
Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Assistentes
Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
Var
Wagner Reway (SC)
Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Atlético chega após uma grande vitória por 2 a 1 de virada no clássico contra o Cruzeiro. A equipe mineira teve excelente atuação, especialmente no segundo tempo, quando controlou o jogo e conseguiu a virada com direito a um golaço de Hulk. O triunfo marcou a primeira vitória do Alvinegro na temporada 2026.

Para a estreia no Campeonato Brasileiro, Sampaoli não terá à disposição Lyanco, que está fora desde outubro do ano passado em razão de uma ruptura no tendão de Aquiles. Preciado saiu com dores no clássico e é dúvida. Todos os demais jogadores, incluindo os reforços, estão disponíveis para o confronto.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

O Palmeiras também chega embalado após vencer um clássico. O Alviverde derrotou o São Paulo por 3 a 1 no Choque-Rei, alcançando sua quarta vitória em cinco partidas disputadas na temporada 2026.

Lucas Evangelista e Figueiredo deram sequência ao processo de transição física no gramado, enquanto que Paulinho fez tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance. Estes são os únicos jogadores que não estão à disposição da comissão técnica ainda.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético x Palmeiras

Atlético-MG x Palmeiras
1° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).
🟨 Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)

⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Éverson, Preciado (Natanael), Junior Alonso, Ruan e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Dudu e Hulk

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

