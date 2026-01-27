Atlético-MG inicia o Brasileirão em busca de retomar a competitividade: confira o raio-x da equipe

O Atlético estreia no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (26), às 19h, contra o Palmeiras, na Arena MRV. Para a competição, o objetivo é claro: voltar a ser competitivo e deixar para trás as duas últimas temporadas, quando o clube não priorizou o torneio e acabou flertando com o rebaixamento.

O Atlético estreia no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (26), às 19h, contra o Palmeiras, na Arena MRV. Para a competição, o objetivo é claro: voltar a ser competitivo e deixar para trás as duas últimas temporadas, quando o clube não priorizou o torneio e acabou flertando com o rebaixamento.

continua após a publicidade

Abaixo, o Lance! detalha o elenco, as contratações e saídas no mercado, os estrangeiros do time, o treinador da temporada e o que esperar do Galo no Brasileirão. Confira:

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Elenco do Atlético

Para a temporada 2026, o Atlético passa por um processo de reformulação em seu elenco. Até o momento, o clube já anunciou a chegada de seis reforços e liberou dez atletas para outras equipes.

continua após a publicidade

No início da janela de transferências, o departamento de futebol definiu como prioridade a contratação de jogadores para cinco posições específicas: lateral-direito, lateral-esquerdo, primeiro volante, ponta e centroavante. Desses alvos, apenas a posição de volante ainda não foi preenchida.

O clube já analisou e negociou com diversos nomes, e a tendência é que, até o fechamento da janela, um reforço para o setor seja anunciado. Fora essas prioridades, novas contratações só devem ocorrer em caso de oportunidades de mercado, conforme afirmou o CSO do Galo, Paulo Bracks.

continua após a publicidade

Confira todos os nomes do elenco atleticano para 2026:

Goleiros: Éverson (22), Gabriel Delfim (1) e Pedro Cobra (46)*

Zagueiros: Lyanco (13), Junior Alonso (6), Iván Román (3), Vitor Hugo (14), Ruan (4), Samuel (34)*, e Vitão (40)*

Laterais: Natanael (2), Preciado (23) e Luis Gustavo (32)* / Renan Lodi (16) e Kauã Pascini (36)*

Volantes: Alexsander (5), Alan Franco (21), Igor Toledo (35)*, Patrick (20), Índio (38)*, Cissé (39)*, Maycon (8) e Victor Hugo (30)

Meias: Igor Gomes (17), Matheus Iseppe (48), Reinier (19), Bernard (11) e Gustavo Scarpa (10)

Atacantes: Junior Santos (37), Dudu (92), Biel (77), Cuello (28), Rony (33), Cadu (42), Murillo (41)*, Cauã Soares (29)*, Cassierra (9), Hulk (7) e Alan Minda (27)

* Atletas das categorias de base do clube que foram solicitados por Sampaoli para integrar o elenco profissional na disputa dos jogos iniciais do Campeonato Mineiro. No entanto, esses jogadores ainda não têm presença definitiva na equipe principal, podendo retornar às competições de base ou ser novamente integrados ao time profissional conforme a necessidade.

Além deles, atletas que disputaram a Copinha e se destacaram, como Gabriel Veneno, Mosquito e Vitor Gabriel, também podem receber oportunidades na equipe principal.

Estrangeiros do Atlético

Para o início do Campeonato Brasileiro, o Atlético conta com oito jogadores estrangeiros em seu elenco. O regulamento da competição permite a relação de até nove atletas de outras nacionalidades por partida.

Os equatorianos são maioria no grupo, com três representantes: Alan Franco, Alan Minda e Preciado. O Chile é representado por Iván Román, enquanto o Paraguai tem Junior Alonso e a Argentina, Cuello. A Colômbia aparece com Cassierra. O único atleta que não é sul-americano é o volante Mamady Cissé, natural da Guiné, na África.

Equador: Alan Franco, Alan Minda e Preciado

Chile: Iván Román

Paraguai: Junior Alonso

Argentina: Cuello

Colômbia: Cassierra

Guiné: Mamady Cissé

Preciado em sua estreia contra o América-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Chegadas e saídas do Atlético

Contratações (6)

Alan Minda - atacante/ponta (Cercle Brugge, da Bélgica)

Preciado - Lateral-direito (Sparta Praga, da República Tcheca)

Renan Lodi - Lateral-esquerdo (sem clube)

Victor Hugo - Volante (Flamengo)

Maycon - (Shakhtar Donetsk, da Ucrânia)

Cassierra - Centrovante (Zenit, da Rússia)

Cinco dos seis reforços do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Saídas (10)

Guilherme Arana - Lateral-esquerdo (vendido ao Fluminense)

Fausto Vera - Volante (emprestado River Plate)

João Marcelo - (emprestado Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes)*

Saravia - Lateral-direito (fim de contrato, sem clube)

Gabriel Menino - volante (emprestado ao Santos)

Isaac - atacante (liberado ao Verona, da Itália)

Caio Maia - atacante (emprestado ao Londrina)

Paulo Victor - volante (emprestado ao Avaí)

Caio Paulista - lateral-esquerdo (não exerceu a compra junto ao Palmeiras)

Robert - goleiro (emprestado ao Athletic)

O comandante do Galo: Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli foi mantido no comando técnico do Atlético para a temporada 2026. O treinador argentino chegou ao clube em setembro do ano passado, substituindo Cuca, que não teve uma passagem satisfatória pela equipe mineira.

Sob o comando de Sampaoli, o Atlético alcançou a final da Copa Sul-Americana, mas acabou derrotado pelo Lanús na decisão por pênaltis. Com a campanha continental e a possibilidade concreta de título, o Campeonato Brasileiro acabou sendo, em diversos momentos, deixado em segundo plano. Como consequência, o time chegou a flertar com o rebaixamento e encerrou a competição na 11ª colocação, com 48 pontos.

Para 2026, o projeto esportivo do clube passa diretamente pelas ideias do treinador. As movimentações no mercado e as contratações realizadas têm Sampaoli como peça-chave no processo, sendo todas avaliadas e aprovadas por ele e por sua comissão técnica. A proposta é montar um elenco alinhado ao estilo de jogo do argentino, capaz de compreender e executar suas ideias dentro de campo.

Sampaoli a beira do campo em Atlético x Tombense (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O que esperar do Atlético?

Para o Campeonato Brasileiro de 2026, a expectativa é que o Atlético volte a competir, figurando nas prateleiras de cima da competição e alcance um objetivo que ficou distante nas últimas temporadas: a classificação para a Copa Libertadores.

Para que essa meta seja concretizada, o Brasileirão deve ser tratado como um projeto prioritário dentro do planejamento do clube. A postura contrasta com os dois últimos anos, quando a competição nacional acabou sendo, em diversos momentos, deixada em segundo plano e utilizada como laboratório de testes, especialmente em função do foco nos torneios de mata-mata, sobretudo os continentais.

Visando um cenário diferente, o Atlético promoveu mudanças no elenco e buscou reforços para suprir carências identificadas ao longo das últimas temporadas. O fortalecimento do grupo é o principal fator que renova a confiança do torcedor, que espera ver um time mais competitivo, regular e novamente capaz de brigar na parte de cima da tabela ao longo do Brasileirão 2026.

Arena MRV no clássico entre Atlético e Cruzeiro (Foto: Thiago Costa)













