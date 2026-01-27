Palmeiras atinge quase um terço da meta de venda de jogadores para 2026

O início da temporada do Palmeiras não tem sido positivo no quesito contratações, já que a diretoria contratou apenas o volante Marlon Freitas até o momento. No entanto, as vendas já têm números interessantes para o primeiro mês do ano. O orçamento do clube projeta R$ 1,2 bilhão em arrecadação no ano, sendo R$ 399,6 milhões a partir de transferências, e já assegurou quase um terço da quantia (R$ 128,8 milhões), ou seja, 32%.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras garante valor milionário com venda de Jhon Jhon para o Zenit

Em três negociações que aconteceram em dezembro, serão R$ 51,3 milhões entrando na conta do Verdão. Esses valores são referentes à venda de Aníbal Moreno para o River Plate, da Argentina, da transação de Breno Lopes, negociado pelo Fortaleza ao Coritiba e o lucro em parte da venda de Luis Guilherme, que trocou o West Ham, da Inglaterra, pelo Sporting, de Portugal.

Com Aníbal Moreno, o Palmeiras lucrou 7 milhões de dólares (o equivalente a R$ 38,8 milhões, na cotação atual), mesmo valor em dólares que o comprou no final de 2023, do Racing, mas, na cotação da época, a conversão foi de R$ 34,4 milhões.

continua após a publicidade

Já com Breno Lopes, o Fortaleza acertou a venda do atacante por R$ 15 milhões. Desse valor, 50% ficarão para o Palmeiras, ou seja, R$ 7,5 milhões.

Por fim, Luis Guilherme, Cria da Academia. O atacante foi negociado por 20 milhões de euros, considerando quantia fixa e bônus por metas, montante próximo de R$ 130 milhões. O Verdão, por ser o clube formador do atleta, recebeu cerca de R$ 5 milhões em razão do mecanismo de solidariedade da Fifa.

continua após a publicidade

➡️ Após retornos no Choque-Rei, Palmeiras está perto de zerar departamento médico

Já em 2026, os lucros aconteceram, ou ainda vão acontecer, com duas negociações: a primeira, com a venda de Facundo Torres ao Austin FC, dos Estados Unidos, transferência que rendeu US$ 9,5 milhões (R$ 50 milhões) ao Palmeiras.

Por último, o Alviverde vai faturar uma quantia milionária com a transferência do meia Jhon Jhon, de 23 anos, que foi negociado pelo RB Bragantino ao Zenit, da Rússia, por 20 milhões de euros (cerca de R$ 125,4 milhões, na cotação atual), nesta segunda-feira (26).

O Verdão ainda tinha 20% dos direitos econômicos do atleta que é Cria da Academia e, portanto, vai embolsar cerca de 4 milhões de euros (R$ 25 milhões), além de mais uma porcentagem destinado ao clube brasileiro formador do negociado. Segundo apuração do Lance!, esta porcentagem deve girar em torno de 2% do valor total, ou seja, mais ou menos R$ 2,5 milhões a mais.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

+ Aposte na vitória do Palmeiras na estreia do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.