Atlético-MG acerta a venda de Rony para o Santos

O Atlético acertou nesta terça-feira (27), a venda do atacante Rony ao Santos. A equipe paulista, que já havia tentado a contratação do jogador no início desta janela de transferências, fez uma nova investida e chegou a um acordo com o clube mineiro.

A informação foi antecipada pela Rádio Fã e confirmada pela reportagem do Lance!. Na segunda-feira (26), Rony esteve na Cidade do Galo para se despedir de funcionários, companheiros de equipe, do técnico Jorge Sampaoli e de sua comissão técnica.

Aos 30 anos, o atacante é aguardado em Santos nos próximos dias para a realização de exames médicos e a assinatura de contrato com o clube paulista.

Rony em North x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Rony pelo Atlético

Rony chegou ao Atlético em fevereiro de 2025 em uma contratação de alto investimento e cercada de grandes expectativas. O clube mineiro desembolsou cerca de R$ 38 milhões ao Palmeiras para trazer o atacante para Belo Horizonte.

Com a camisa alvinegra, o jogador disputou 65 partidas, marcou 14 gols e distribuiu seis assistências.

Apesar dos números, Rony não conquistou a confiança da torcida atleticana e acabou se tornando um dos jogadores mais criticados do elenco. Isso se deu principalmente a dois fatores: a grande quantidade de gols desperdiçados e um episódio ocorrido em julho de 2025, quando o atacante acionou a Justiça contra o Atlético pedindo a rescisão de contrato, alegando atrasos salariais. O caso desgastou a relação com o clube e deixou sua passagem marcada por controvérsias.