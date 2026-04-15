Equipe titular? Confira as opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Juventud
Galo precisa se recuperar na Sul-Americana após derrota na estreia
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O Atlético precisa reagir na Copa Sul-Americana após estrear com derrota por 2 a 1 para o Puerto Cabello. Para isso, a equipe recebe o Juventud nesta quinta-feira (16), às 19h, na Arena MRV, pela segunda rodada da fase de grupos.
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Em busca de recuperação, Domínguez deve mudar planejamento do Atlético na Sul-Americana
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Para a partida, existe a expectativa de que o técnico Eduardo Domínguez altere o planejamento inicial e utilize os titulares. A ideia original era poupar jogadores nas primeiras rodadas, utilizando uma equipe alternativa, mas as derrotas recentes, tanto na estreia da Sul-Americana quanto no Campeonato Brasileiro, devem levar o treinador a escalar força máxima. O objetivo é conquistar a primeira vitória na competição e recuperar a confiança do time e da torcida.
Em relação aos desfalques, o volante Patrick segue fora após passar por cirurgia no joelho e ainda não tem previsão de retorno. Já Alan Minda continua em tratamento de uma lesão na coxa, está em fase final de recuperação, mas ainda é dúvida e dificilmente estará disponível para o confronto.
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Opções do Atlético contra o Puerto Cabello
Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra
Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Vitor Hugo, Ruan, Lyanco e Vitão
Laterais: Natanael, Preciado, Renan Lodi, Kauã Pascini
Meias: Alan Franco, Cissé, Maycon, Alexsander, Tomás Pérez, Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Victor Hugo e Iseppe
Atacantes: Reinier, Dudu, Hulk, Cuello, Mateo Cassierra e Cauã Soares
Dúvidas: Alan Minda
Lesionados: Patrick, Índio
Situação na Sul-Americana
Após a derrota por 2 a 1 para o Puerto Cabello na estreia da Copa Sul-Americana, o Atlético precisa reagir jogando diante de sua torcida. No outro confronto do Grupo B, o Juventud, próximo adversário do time mineiro, empatou por 1 a 1 com o Cienciano.
Com os resultados da primeira rodada, o Galo ocupa a lanterna do grupo, ainda sem pontos. O Puerto Cabello lidera com três pontos, enquanto Juventud e Cienciano aparecem com um ponto cada. Na Sul-Americana, é importante destacar que apenas o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente às oitavas de final. Já o segundo lugar disputa um playoff contra equipes eliminadas da Libertadores.
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