Em busca de recuperação, Domínguez deve mudar planejamento do Atlético na Sul-Americana

Após a derrota por 2 a 1 para o Puerto Cabello na estreia da Copa Sul-Americana, o Atlético precisa reagir diante de sua torcida. Para buscar a recuperação, o técnico Eduardo Domínguez pode mudar o planejamento inicial do clube na competição.

Após a derrota por 2 a 1 para o Puerto Cabello na estreia da Copa Sul-Americana, o Atlético precisa reagir diante de sua torcida. Para buscar a recuperação, o técnico Eduardo Domínguez pode mudar o planejamento inicial do clube na competição.

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A ideia inicial era utilizar equipes alternativas, com jogadores menos aproveitados, principalmente nos primeiros jogos da fase de grupos. Isso se deve à prioridade do clube na temporada: o Campeonato Brasileiro.

No entanto, após a derrota na estreia da Sul-Americana e o revés diante do Santos, o treinador indicou que deve escalar o que tem de melhor para o confronto contra o Juventud. A tendência é a utilização de alguns titulares, tanto para buscar o resultado quanto para retomar a confiança da equipe e da torcida.

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Após a partida contra o Santos, Domínguez destacou a importância de uma resposta imediata e deixou claro que a equipe precisa mostrar mais competitividade nos próximos jogos:

— Na próxima partida, diante do nosso torcedor temos que ganhar. Todo o nosso foco toda a nossa atenção vai estar nessa partida. Vão jogar os que melhores estão, se tiver que repetir a mesma equipe vamos repetir. É uma partida que tem que nos dá confiança e para isso precisamos de todos —afirmou o técnico.

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Atlético 100% em casa com Domínguez

Para buscar a recuperação na Copa Sul-Americana, Eduardo Domínguez conta com um trunfo importante: o desempenho perfeito na Arena MRV. Desde que chegou ao Atlético, o treinador comandou a equipe em três partidas no estádio e venceu todas, todas válidas pelo Campeonato Brasileiro. O Galo superou Internacional e São Paulo por 1 a 0, além de bater o Athletico Paranaense por 2 a 1.

Agora, o Atlético volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h, na Arena MRV, quando recebe o Juventud, do Uruguai, pela segunda rodada da competição continental.

Domínguez contra o Puerto Cabello (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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