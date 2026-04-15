Estreante contra brasileiros e vice lanterna no Uruguai: Conheça o Juventud, adversário do Atlético

Após a derrota por 2 a 1 para o Puerto Cabello na estreia da Copa Sul-Americana, o Atlético volta a campo para enfrentar o Juventud, uma equipe de menor expressão no futebol uruguaio. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (16) às 19h na Arena MRV.

Após a derrota por 2 a 1 para o Puerto Cabello na estreia da Copa Sul-Americana, o Atlético volta a campo para enfrentar o Juventud, uma equipe de menor expressão no futebol uruguaio. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (16) às 19h na Arena MRV.

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O Juventud de Las Piedras, conhecido apenas como Juventud, é um clube da cidade de Las Piedras, na região metropolitana de Montevidéu, no Uruguai. Sem grande tradição no cenário nacional, a equipe jamais conquistou o título da primeira divisão uruguaia. Apesar de mais de 90 anos de história, sua primeira participação em uma competição continental aconteceu apenas em 2015, quando disputou a própria Copa Sul-Americana.

Diante do Atlético, será a primeira vez que o Juventud enfrentará uma equipe brasileira. O clube soma apenas 11 partidas contra adversários de fora do Uruguai, com três vitórias nesse histórico internacional.

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Entre os principais nomes do elenco estão jogadores com passagem de destaque no futebol internacional. O zagueiro Cáceres teve longa trajetória na Juventus e chegou a negociar com o Atlético em 2016, mas a transferência não se concretizou. O goleiro Sebastián Sosa já defendeu a seleção uruguaia na Copa do Mundo de 2022, enquanto o lateral Emanuel Más foi campeão da Libertadores com o San Lorenzo.

Momento do Juventud

O clube iniciou a temporada disputando a fase preliminar da Libertadores, mas acabou eliminado pelo Independiente Medellín, o que o levou à fase de grupos da Sul-Americana.

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No Campeonato Uruguaio, a campanha é negativa. O Juventud ocupa a vice-lanterna, com sete pontos conquistados em 11 jogos: são duas vitórias, um empate e oito derrotas, aproveitamento de 21%. Antes de enfrentar o Galo, a equipe venceu o Progreso por 1 a 0, resultado que encerrou uma sequência de sete partidas sem vitória. Até então, acumulava seis derrotas e um empate consecutivos.

Juventud na pré Libertadores 2026 (Foto: Dante Fernandez / AFP)

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