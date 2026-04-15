Estreante contra brasileiros e vice lanterna no Uruguai: Conheça o Juventud, adversário do Atlético
Galo recebe a modesta equipe uruguaia pela Sul-Americana
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Após a derrota por 2 a 1 para o Puerto Cabello na estreia da Copa Sul-Americana, o Atlético volta a campo para enfrentar o Juventud, uma equipe de menor expressão no futebol uruguaio. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (16) às 19h na Arena MRV.
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O Juventud de Las Piedras, conhecido apenas como Juventud, é um clube da cidade de Las Piedras, na região metropolitana de Montevidéu, no Uruguai. Sem grande tradição no cenário nacional, a equipe jamais conquistou o título da primeira divisão uruguaia. Apesar de mais de 90 anos de história, sua primeira participação em uma competição continental aconteceu apenas em 2015, quando disputou a própria Copa Sul-Americana.
Diante do Atlético, será a primeira vez que o Juventud enfrentará uma equipe brasileira. O clube soma apenas 11 partidas contra adversários de fora do Uruguai, com três vitórias nesse histórico internacional.
Entre os principais nomes do elenco estão jogadores com passagem de destaque no futebol internacional. O zagueiro Cáceres teve longa trajetória na Juventus e chegou a negociar com o Atlético em 2016, mas a transferência não se concretizou. O goleiro Sebastián Sosa já defendeu a seleção uruguaia na Copa do Mundo de 2022, enquanto o lateral Emanuel Más foi campeão da Libertadores com o San Lorenzo.
Momento do Juventud
O clube iniciou a temporada disputando a fase preliminar da Libertadores, mas acabou eliminado pelo Independiente Medellín, o que o levou à fase de grupos da Sul-Americana.
No Campeonato Uruguaio, a campanha é negativa. O Juventud ocupa a vice-lanterna, com sete pontos conquistados em 11 jogos: são duas vitórias, um empate e oito derrotas, aproveitamento de 21%. Antes de enfrentar o Galo, a equipe venceu o Progreso por 1 a 0, resultado que encerrou uma sequência de sete partidas sem vitória. Até então, acumulava seis derrotas e um empate consecutivos.
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