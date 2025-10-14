Nesta quarta-feira (15), o Atlético enfrenta o Cruzeiro às 21h30, na Arena MRV, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após começar no banco na última partida contra o Sport, entrando apenas aos 22 minutos do segundo tempo, Hulk pode voltar ao time titular.

Desde a chegada do técnico Jorge Sampaoli, o camisa 7 tem disputado posição no ataque. Para o clássico, no entanto, ele deve ganhar uma nova oportunidade entre os 11. Isso porque Rony é dúvida, devido a um edema na coxa direita, e Cuello está fora da temporada por uma lesão no tornozelo. Com esses desfalques, a tendência é que Hulk comece jogando no ataque atleticano.

Hulk pelo Atlético contra o Cruzeiro

Sem marcar há 12 partidas, Hulk busca reencontrar o caminho dos gols no clássico contra o Cruzeiro, e aposta em um trunfo importante. O rival é a equipe que ele mais balançou as redes desde que chegou ao Atlético.

Desde janeiro de 2021, quando chegou, o ídolo atleticano marcou nove gols em 14 clássicos contra o time celeste. Nesse período, o Galo venceu 6 vezes, perdeu 5 e empatou 3. Além disso, um dado que reforça a importância do camisa 7 em clássicos é, o alvinegro nunca perdeu quando Hulk marcou.

Hulk comemora gol diante do Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Temporada pelo Atlético

Hulk vive, para muitos, uma temporada abaixo do esperado no Atlético. Apesar de ser o artilheiro da equipe em 2024, com 16 gols e quatro assistências em 46 partidas, o atacante tem suas atuações constantemente questionadas por parte da torcida e imprensa.

O camisa 7 enfrenta seu pior jejum de gols desde que chegou ao clube, já são 12 jogos sem marcar. A última vez que balançou as redes foi em 14 de agosto, na vitória por 2 a 1 sobre o Godoy Cruz (ARG), na Arena MRV. Agora, pressionado e em busca de reencontrar seu melhor desempenho, Hulk aposta no reencontro com seu adversário preferido para retomar o protagonismo.