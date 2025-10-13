Cruzeiro defende retrospecto positivo na Arena MRV

Local do clássico de quarta-feira (15), às 21h30, pelo Brasileirão, a Arena MRV traz boas lembranças para o torcedor do Cruzeiro. Nos cinco confrontos disputados no estádio do Atlético-MG, a Raposa tem retrospecto favorável, com três vitórias, um empate e uma derrota, sete gols marcados e cinco sofridos.

Nesta temporada, Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentaram na Arena MRV no jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil, e a equipe de Leonardo Jardim venceu por 2 a 0, em 27 de agosto, com gols de Kaio Jorge e Fabrício Bruno – na partida de volta, no Mineirão, o Cruzeiro repetiu o placar e se classificou para a semifinal contra o Corinthians.

Inaugurada em agosto de 2023, a Arena MRV recebeu o primeiro clássico em 22 de outubro daquele ano, pelo returno do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro venceu por 1 a 0, com gol contra do zagueiro atleticano Jemerson, atualmente no Grêmio.

Fabrício Bruno marca primeiro gol do Cruzeiro na terceira vitória na Arena MRV (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Pela primeira fase do Campeonato Mineiro de 2024, o Cruzeiro voltou a vencer na casa do rival: 2 a 0, em 3 de fevereiro, com gols de Zé Ivaldo, emprestado ao Santos, e João Pedro, hoje no Volta Redonda.

O terceiro clássico na Arena MRV, todos consecutivos, foi a primeira partida pela decisão do Mineiro do ano passado. Houve empate por 2 a 2, em 30 de março, com gols de Dinenno, hoje no São Paulo, e novamente do zagueiro Jemerson, contra. Hulk e Bruno Fuchs, emprestado ao Palmeiras, marcaram para o Galo. Na segunda partida, no Mineirão, o Atlético-MG venceu por 3 a 1 e conquistou o título mineiro.

Primeira vitória do Atlético-MG na Arena MRV foi pelo turno do Brasileirão de 2024

Ainda na temporada passada, Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentaram na Arena MRV pelo turno do Brasileirão, quando os donos da casa ganharam pela primeira vez. O placar foi de 3 a 0, com gols de Paulinho (hoje no Palmeiras), Zaracho (agora no Racing, da Argentina) e Guilherme Arana.

No clássico desta quarta-feira (15), o Atlético-MG tenta confirmar a recuperação no Brasileirão, depois da vitória por 3 a 1 sobre o Sport, quarta-feira (8), em jogo atrasado da 12ª rodada, e a abertura de sete pontos de distância da zona de rebaixamento, enquanto o Cruzeiro tenta interromper a sequência de três jogos sem vitória na competição, após derrota para o Vasco e empates com Flamengo e Sport.