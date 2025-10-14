Atlético-MG x Cruzeiro pelo Brasileiro terá árbitro mineiro depois de 12 anos

A CBF surpreendeu ao escalar um árbitro mineiro para o clássico Atlético-MG x Cruzeiro, nesta quarta-feira (15), às 21h30, na Arena MRV, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro - Paulo César Zanovelli da Silva, de 35 anos, natural de Juiz de Fora (MG), foi o escolhido. Desde 2013, somente árbitros de outros estados apitaram o confronto entre os rivais mineiros pelo Brasileirão ou pela Copa do Brasil.

No jogo do turno do Campeonato Brasileiro de 2013, o árbitro do clássico foi o mineiro Emerson de Almeida Ferreira. O Cruzeiro goleou o Atlético-MG por 4 a 1, no Mineirão, em 28 de julho – o Galo havia conquistado a Copa Libertadores de 2013 quatro dias antes e usou um time reserva.

Já na partida pelo returno daquele Brasileirão, a vitória atleticana por 1 a 0, no Independência, em 13 de outubro, o árbitro foi o Luiz Flávio de Oliveira (SP). E assim foi nos 22 clássicos seguintes até a partida pelo turno do Brasileirão deste ano, quando Flávio Rodrigues de Souza (SP) apitou o empate por 0 a 0, no Mineirão, em 18 de maio.

Árbitro já apitou três clássicos entre Atlético-MG e Cruzeiro

A partida desta quarta-feira (15) será o quarto clássico que Paulo César Zanovelli da Silva apitará. Nos três anteriores, todos pelo Campeonato Mineiro, o Atlético-MG não conseguiu vencer nenhuma vez.

A estreia de Zanovelli no confronto foi no jogo pela primeira fase do Mineiro de 2021: o Cruzeiro derrotou o Atlético-MG por 1 a 0, no Mineirão, em 11 de abril, com gol do atacante Airton. Também pela primeira fase, no Estadual de 2013, Paulo César Zanovelli apitou o empate por 1 a 1, na Arena Independência, em 13 de fevereiro, com gols dos atacantes Hulk e Bruno Rodrigues.

O terceiro clássico de Zanovelli foi a vitória celeste por 2 a 0, em 3 de fevereiro de 2024, na Arena MRV, também pela primeira fase do Mineiro daquele ano. Os gols foram marcados pelo atacante João Pedro e o zagueiro Zé Ivaldo.

Paulo César Zanovelli da Silva terá como assistentes Bruno Boschilia (PR) e Rafael da Silva Alves (RS). O árbitro do VAR será Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC).