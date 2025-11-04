Atlético-MG x Bahia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes com situações distintas na tabela se enfrentam pela 32° rodada
Nesta quarta-feira (5), o Atlético recebe o Bahia às 20h na Arena MRV, em jogo válido pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir ao jogo.
- Atlético Mineiro
Atlético-MG não terá Sampaoli à beira do campo contra o Bahia; veja quem comanda o time
Atlético Mineiro04/11/2025
- Seleção Brasileira
Destaque do Bahia, Juba reage à convocação para Seleção: ‘Abri mão de muita coisa’
Seleção Brasileira04/11/2025
- Atlético Mineiro
Novembro de decisões para o Atlético-MG; confira agenda
Atlético Mineiro03/11/2025
Os times se enfrentam com objetivos opostos no campeonato. O Galo é o 13° com 37 pontos, e ainda briga para se afastar de vez do rebaixamento. Já o esquadrão de aço, ocupa a 5° colocação com 52 pontos, tentando se manter na parte de cima da tabela e conseguir uma vaga para a Libertadores 2026.
Ficha do jogo
Como chega o Atlético?
O Atlético chega após o empate em 0 a 0 com o Inter, com um jogador a menos desde primeiro tempo. A partida teve como protagonista o árbitro Alex Gomes Stefano, que teve uma arbitragem confusa e sem critério. No entanto, o Galo somou um valioso ponto na busca de se afastar ainda mais da zona do rebaixamento.
Voltam a ficar disponíveis, Guilherme Arana e Gustavo Scarpa , que cumpriram suspensão contra o Internacional devido ao terceiro cartão amarelo. No entanto, Vitor Hugo é desfalque certo. O zagueiro foi expulso direto aos 16 minutos, após entrada forte em Borré, centroavante colorado. Além dele o Atlético inda tem quatro jogadores no dm: Lyanco (zagueiro) , Cuello (atacante), Junior Santos (atacante) e Caio Maia (atacante).
Como chega o Bahia?
Já o Bahia, vem após uma virada sobre o Bragantino na Fonte Nova. Willian José marcou os dois gol do triunfo tricolor por 2 a 1 já na reta final de jogo. O esquadrão de aço busca se manter na parte de cima da tabela e conquistar o objetivo da temporada, a classificação para a Libertadores 2026.
Rogério Ceni tem o retorno de Ademir, que volta após cumprir suspensão. No entanto não poderá contar com Ramos Mingo, que recebeu o terceiro amarelo e está fora. Além dele, O Bahia tem três lesionados no dm: Gabriel Xavier (zagueiro), Kayky (atacante) e Sanabria (atacante). Caio Alexandre que finaliza recuperação de lesão, viajou com a equipe, mas sua presença na partida não é confirmada.
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético x Bahia
Atlético-MG x Bahia
32° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quarta-feira (5), às 20h(de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere
🟨 Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES)
📺 VAR: Rafael Tracci (PR)
⚽ Prováveis escalações
Atlético-MG (Técnico: Diogo Meschine - Sampaoli suspenso)
Atlético: Everson; Saraiva (Iván Román), Ruan e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Alan Franco, Guilherme Arana e Bernard; Dudu e Rony (Hulk)
Bahia (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Kanu (Rezende/Luiz Gustavo) e Luciano Juba; Jean Lucas, Acevedo e Michel Araújo (Everton Ribeiro); Cauly (Tiago), Ademir e Willian José.
