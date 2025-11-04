Atlético-MG x Bahia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Nesta quarta-feira (5), o Atlético recebe o Bahia às 20h na Arena MRV, em jogo válido pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir ao jogo.

Nesta quarta-feira (5), o Atlético recebe o Bahia às 20h na Arena MRV, em jogo válido pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir ao jogo.

Os times se enfrentam com objetivos opostos no campeonato. O Galo é o 13° com 37 pontos, e ainda briga para se afastar de vez do rebaixamento. Já o esquadrão de aço, ocupa a 5° colocação com 52 pontos, tentando se manter na parte de cima da tabela e conseguir uma vaga para a Libertadores 2026.

Ficha do jogo CAM BAH 32° rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora quarta-feira, 5 de Novembro à 20h (horário de Brasília) Local Arena MRV (BH) Árbitro Davi De Oliveira Lacerda (ES) Assistentes Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES) Var Rafael Tracci (PR) Onde assistir

Como chega o Atlético?

O Atlético chega após o empate em 0 a 0 com o Inter, com um jogador a menos desde primeiro tempo. A partida teve como protagonista o árbitro Alex Gomes Stefano, que teve uma arbitragem confusa e sem critério. No entanto, o Galo somou um valioso ponto na busca de se afastar ainda mais da zona do rebaixamento.

Voltam a ficar disponíveis, Guilherme Arana e Gustavo Scarpa , que cumpriram suspensão contra o Internacional devido ao terceiro cartão amarelo. No entanto, Vitor Hugo é desfalque certo. O zagueiro foi expulso direto aos 16 minutos, após entrada forte em Borré, centroavante colorado. Além dele o Atlético inda tem quatro jogadores no dm: Lyanco (zagueiro) , Cuello (atacante), Junior Santos (atacante) e Caio Maia (atacante).

Vitor Hugo recebeu cartão vermelho e está fora da partida contra o Bahia (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Como chega o Bahia?

Já o Bahia, vem após uma virada sobre o Bragantino na Fonte Nova. Willian José marcou os dois gol do triunfo tricolor por 2 a 1 já na reta final de jogo. O esquadrão de aço busca se manter na parte de cima da tabela e conquistar o objetivo da temporada, a classificação para a Libertadores 2026.

Rogério Ceni tem o retorno de Ademir, que volta após cumprir suspensão. No entanto não poderá contar com Ramos Mingo, que recebeu o terceiro amarelo e está fora. Além dele, O Bahia tem três lesionados no dm: Gabriel Xavier (zagueiro), Kayky (atacante) e Sanabria (atacante). Caio Alexandre que finaliza recuperação de lesão, viajou com a equipe, mas sua presença na partida não é confirmada.

Ademir cumpre suspensão e está de volta (Foto: Catarina Brandão/EC Bahia)

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético x Bahia

Atlético-MG x Bahia

32° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira (5), às 20h(de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Premiere

🟨 Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES)

📺 VAR: Rafael Tracci (PR)

⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Diogo Meschine - Sampaoli suspenso)

Atlético: Everson; Saraiva (Iván Román), Ruan e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Alan Franco, Guilherme Arana e Bernard; Dudu e Rony (Hulk)

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Kanu (Rezende/Luiz Gustavo) e Luciano Juba; Jean Lucas, Acevedo e Michel Araújo (Everton Ribeiro); Cauly (Tiago), Ademir e Willian José.