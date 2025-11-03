Novembro de decisões para o Atlético-MG; confira agenda
Campeonato Brasileiro e final da Sul-Americana estão nos compromissos do Galo
- Matéria
- Mais Notícias
O mês de Novembro será agitado e decisivo para o Atlético-MG. O time joga a final da Copa Sul-Americana e ainda precisa se estabelecer em posição confortável no Campeonato Brasileiro, longe da zona do rebaixamento. Confira a agenda completa do Galo.
Empate na raça diminui as chances de rebaixamento do Atlético-MG
Atlético Mineiro
Atlético-MG irá notificar CBF por ‘Vexame da arbitragem’
Atlético Mineiro
Súmula detalha motivo da expulsão de Sampaoli em Inter x Atlético-MG
Atlético Mineiro
O compromisso tratado como mais importante pela diretoria e torcida do Atlético é a decisão da Sul-Americana. O Galo enfrenta o Lanús no dia 22 de Novembro em Assunção no Paraguai (campo neutro), em busca da taça continental e acesso direto à Libertadores 2026.
No entanto, o Campeonato Brasileiro não pode ser deixado de lado, e neste mês são cinco compromissos pela competição. Neste momento, o time mineiro ocupa a 13° colocação com 37 pontos, seis à frente do Vitória, primeiro da zona do rebaixamento.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Agenda do Atlético em Novembro
- Atlético-MG x Bahia (Arena MRV) - 05/11 – quarta-feira, 20h - Campeonato Brasileiro
- Sport x Atlético-MG (Ilha do Retiro) - 08/11 – sábado, 16h - Campeonato Brasileiro
- Atlético-MG x Fortaleza -Atrasado 16°rodada (Arena MRV) - Data e horário a confirmar - Campeonato Brasileiro
- Atlético-MG x Palmeiras (Arena MRV) - Data e horário a confirmar - Campeonato Brasileiro
- Lanús x Atlético-MG (Defensores del Chaco / Assunção) - 22/11 - sábado, 17h - Final Copa Sul-Americana
- Fortaleza x Atlético-MG (Arena Castelão) - Data e horário a confirmar - Campeonato Brasileiro
- Atlético-MG x Flamengo (Arena MRV) - Data e horário a confirmar - Campeonato Brasileiro
Jogadores disponíveis
Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Robert e Gabriel Átila
Laterais: Saravia, Natanael, Guilherme Arana Caio;
Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Vitor Hugo e Ruan Tressoldi;
Meio-campistas: Alan Franco, Fausto Vera, Alexsander, Patrick, Igor Gomes, Bernard, Gabriel Menino, Reinier, Gustavo Scarpa Iseppe;
Atacantes: Hulk, Dudu, Rony, Biel, João Marcelo, Isaac, e Cadu
Lesionados
Lyanco (tendão de aquiles) - só volta em 2026
Cuello (Fíbula e ligamentos do tornozelo) - só volta em 2026
Júnior Santos (Púbis e tendão adutor da coxa) - sem previsão divulgada
Caio Maia (joelho) - sem previsão divulgada
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias