Novembro de decisões para o Atlético-MG; confira agenda

O mês de Novembro será agitado e decisivo para o Atlético-MG. O time joga a final da Copa Sul-Americana e ainda precisa se estabelecer em posição confortável no Campeonato Brasileiro, longe da zona do rebaixamento. Confira a agenda completa do Galo.

O compromisso tratado como mais importante pela diretoria e torcida do Atlético é a decisão da Sul-Americana. O Galo enfrenta o Lanús no dia 22 de Novembro em Assunção no Paraguai (campo neutro), em busca da taça continental e acesso direto à Libertadores 2026.

No entanto, o Campeonato Brasileiro não pode ser deixado de lado, e neste mês são cinco compromissos pela competição. Neste momento, o time mineiro ocupa a 13° colocação com 37 pontos, seis à frente do Vitória, primeiro da zona do rebaixamento.

Agenda do Atlético em Novembro

Atlético-MG x Bahia (Arena MRV) - 05/11 – quarta-feira, 20h - Campeonato Brasileiro

Sport x Atlético-MG (Ilha do Retiro) - 08/11 – sábado, 16h - Campeonato Brasileiro

Atlético-MG x Fortaleza -Atrasado 16°rodada (Arena MRV) - Data e horário a confirmar - Campeonato Brasileiro

Atlético-MG x Palmeiras (Arena MRV) - Data e horário a confirmar - Campeonato Brasileiro

Lanús x Atlético-MG (Defensores del Chaco / Assunção) - 22/11 - sábado, 17h - Final Copa Sul-Americana

Fortaleza x Atlético-MG (Arena Castelão) - Data e horário a confirmar - Campeonato Brasileiro

Atlético-MG x Flamengo (Arena MRV) - Data e horário a confirmar - Campeonato Brasileiro

Jogadores disponíveis

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Robert e Gabriel Átila

Laterais: Saravia, Natanael, Guilherme Arana Caio;

Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Vitor Hugo e Ruan Tressoldi;

Meio-campistas: Alan Franco, Fausto Vera, Alexsander, Patrick, Igor Gomes, Bernard, Gabriel Menino, Reinier, Gustavo Scarpa Iseppe;

Atacantes: Hulk, Dudu, Rony, Biel, João Marcelo, Isaac, e Cadu

Lesionados

Lyanco (tendão de aquiles) - só volta em 2026

Cuello (Fíbula e ligamentos do tornozelo) - só volta em 2026

Júnior Santos (Púbis e tendão adutor da coxa) - sem previsão divulgada

Caio Maia (joelho) - sem previsão divulgada

