Atlético-MG x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (5) na Arena MRV

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 04/04/2026
17:00
Atlético-MG x Athletico-PR (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraAtlético-MG x Athletico-PR (Foto: Arte Lance!)
Neste domingo (5), o Atlético-MG recebe o Athletico-PR às 17h30 na Arena MRV, em confronto válido pela 10° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (tv aberta), Premiere (pay-per-view).  ➡️ Clique aqui para assistir .
Neste domingo (5), o Atlético-MG recebe o Athletico-PR às 17h30 na Arena MRV, em confronto válido pela 10° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (tv aberta), Premiere (pay-per-view).  ➡️ Clique aqui para assistir .

Ficha do jogo

10° rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
domingo 5 de abril às 17h30 (horário de Brasília)
Local
Arena MRV (BH)
Árbitro
Matheus Candançan (SP)
Assistentes
Neuza Inês Back (SP) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)
Var
Thiago Duarte Peixoto (SP)
Onde assistir

Em casa, Atlético-MG não perde para o São Paulo há uma década

Como chegam as equipes?

O Atlético-MG chega com moral elevada após um grande resultado fora de casa. O Galo goleou a Chapecoense por 4 a 0 na ultima quinta-feira (2) na Arena Condá. O alvinegro tem 11 pontos e ocupa a 9° colocação no Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Já o Athletico, faz boa campanha na competição mas vem um de um resultado negativo. Foi derrotado por 3 a 0 para o Bahia na última quarta-feira (1) na Fonte Nova. O furacão tem 16 pontos e ocupa a 5° posição na tabela do Brasileirão.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Athletico-PR

Atlético-MG x Athletico-PR
10° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo 5 de abril às 17h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta), Premiere (pay-per-view).
🟨 Arbitragem: Matheus Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)
📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael (Preciado), Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Alan Franco, Victor Hugo e Bernard; Cuello, Reinier e Hulk

Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Arthur Dias, Aguirre e Léo; Benavídez, Luiz Gustavo, Jadson, Dudu e Mendoza; Viveros e Julimar

Atlético-MG x Athletico-PR (Foto: Arte Lance!)
Atlético-MG x Athletico-PR (Foto: Arte Lance!)

