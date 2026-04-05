Atlético-MG recebe o Athetico-PR e aposta na invencibilidade em casa para embalar sequência positiva
Equipes se enfrentam neste domingo às 17h30 na Arena MRV
- Matéria
- Mais Notícias
Neste domingo (5), o Atlético recebe o Athletico Paranaense às 17h30, na Arena MRV, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo entra em campo em busca de uma sequência positiva na competição e de manter a invencibilidade como mandante.
Domínguez tem retornos importantes para escalar o Atlético-MG contra o Athletico-PR: veja as opções
Atlético Mineiro
Reforço: Volante é liberado pelo DM e volta a ficar a disposição no Atlético-MG
Atlético Mineiro
Análise: Atlético-MG faz ‘tempo de almanaque’ e espanta fantasmas de visitante
Atlético Mineiro
Até o momento, o alvinegro ainda não conseguiu embalar no Brasileirão. Em nove rodadas, a equipe não conquistou duas vitórias consecutivas. Nas outras ocasiões em que venceu, acabou sendo derrotada na partida seguinte.
Por outro lado, o Atlético aposta no fator casa para mudar esse cenário. O time segue invicto atuando na Arena MRV nesta edição do campeonato. Em quatro jogos, venceu dois, contra Internacional e São Paulo, e empatou outros dois, diante de Palmeiras e Remo.
A equipe comandada por Eduardo Domínguez ocupa atualmente a 9ª colocação, com 11 pontos. Em caso de vitória, o Galo pode se aproximar das equipes que estão na parte de cima da tabela, incluindo a zona do G-5, que garante vaga na Libertadores.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Retornos importantes no Atlético
Para a partida, o treinador argentino terá à disposição todos os jogadores que estavam convocados por suas seleções durante a Data FIFA. No confronto contra a Chapecoense, apenas Iván Román, Alan Franco e Vitão estiveram disponíveis. Agora, o elenco volta a contar também com Preciado, Cissé, Alan Minda e Junior Alonso.
Outro reforço importante vem do departamento médico. O volante Maycon foi liberado e volta a ser opção para o meio-campo. O jogador se recuperava de uma lesão muscular na panturrilha há cerca de um mês e, nos últimos dias, já vinha participando parcialmente dos treinamentos com o grupo.
🍀Aposte na vitória do Atlético na disputa do Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
- Matéria
- Mais Notícias