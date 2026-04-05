Atlético-MG recebe o Athetico-PR e aposta na invencibilidade em casa para embalar sequência positiva

Neste domingo (5), o Atlético recebe o Athletico Paranaense às 17h30, na Arena MRV, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo entra em campo em busca de uma sequência positiva na competição e de manter a invencibilidade como mandante.

Neste domingo (5), o Atlético recebe o Athletico Paranaense às 17h30, na Arena MRV, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo entra em campo em busca de uma sequência positiva na competição e de manter a invencibilidade como mandante.

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Até o momento, o alvinegro ainda não conseguiu embalar no Brasileirão. Em nove rodadas, a equipe não conquistou duas vitórias consecutivas. Nas outras ocasiões em que venceu, acabou sendo derrotada na partida seguinte.

Por outro lado, o Atlético aposta no fator casa para mudar esse cenário. O time segue invicto atuando na Arena MRV nesta edição do campeonato. Em quatro jogos, venceu dois, contra Internacional e São Paulo, e empatou outros dois, diante de Palmeiras e Remo.

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A equipe comandada por Eduardo Domínguez ocupa atualmente a 9ª colocação, com 11 pontos. Em caso de vitória, o Galo pode se aproximar das equipes que estão na parte de cima da tabela, incluindo a zona do G-5, que garante vaga na Libertadores.

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Retornos importantes no Atlético

Para a partida, o treinador argentino terá à disposição todos os jogadores que estavam convocados por suas seleções durante a Data FIFA. No confronto contra a Chapecoense, apenas Iván Román, Alan Franco e Vitão estiveram disponíveis. Agora, o elenco volta a contar também com Preciado, Cissé, Alan Minda e Junior Alonso.

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Outro reforço importante vem do departamento médico. O volante Maycon foi liberado e volta a ser opção para o meio-campo. O jogador se recuperava de uma lesão muscular na panturrilha há cerca de um mês e, nos últimos dias, já vinha participando parcialmente dos treinamentos com o grupo.

Jogadores do Galo comemoram gol contra a Chape (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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